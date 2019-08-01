【風球韋帕】天文台改掛一號風球　料時速100公里陣風吹襲香港

八號風球昨日（31日）維持10小時，成本港今年第一個「八號波」，現時黃色暴雨警告仍然生效。雖然熱帶風暴韋帕逐漸遠離本港，在海南島東北部沿岸徘徊，天文台表示，雖然韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響，初時離岸海域及高地仍間中吹烈風，預計三號強風信號在下午維持一段時間。當本港風力減弱時，天文台會在黃昏至晚上改發一號戒備信號。 天文台在晚上7時20分，改發一號戒備信號。黃色暴雨警告仍生效，預料高達每小時100公里或以上的陣風吹襲香港。 狂風大驟雨及雷暴在未來一兩日仍繼續影響本港，天文台料明日（2日）仍有間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。下周初本港短暫迎來陽光後，一個廣闊低壓區在下周中後期接力，為本港帶來不穩定天氣，屆時將再帶來驟雨及雷暴。

三號強風信號，現正生效。（張浩維攝）

預計三號強風信號在下午維持一段時間

三號強風信號現正生效。在正午12時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南約410公里，預料初時緩慢移動，在海南島東北部沿岸徘徊，稍後向西北橫過雷州半島一帶。雖然韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響，初時離岸海域及高地仍間中吹烈風，天文台預計三號強風信號在下午維持一段時間。

當本港風力減弱時，天文台會在黃昏至晚上改發一號戒備信號。與韋帕相關的雨帶仍會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，天文台提醒市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。在過去一小時，大老山、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時75、62及60公里，最高陣風分別為每小時103、75及71公里。

(天文台網頁截圖)

黃色暴雨警告仍然生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，天文台提醒一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨也可能引致山洪暴發，市民應採取適當的預防措施。

雖然韋帕逐漸遠離香港，本港依然普遍受強風影響。（張浩維攝）

澳門內港最高水位升至1米

在澳門，三號風球亦仍然生效。澳門地球物理暨氣象局預料，三號風球將在日間維持，但由於仍受「韋帕」外圍雨帶影響，澳門今日仍有較頻密的狂風大驟雨，風力間中達7級及有陣風。此外，受到「韋帕」環流及天文大潮的共同影響，澳門今日上午9時至12時內港一帶會出現水浸，最高水位約為0.5米至1.0米，適逢天文大潮，8月2日至4日低窪地區仍有機會出現水浸。

（天文台網站截圖）

連續兩周末迎來驟雨及雷暴

至於本港未來九天天氣，熱帶氣旋韋帕會在未來一兩日橫過北部灣及越南北部，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會影響廣東沿岸，天文台料明日將多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。周末本港料有三場遊行活動，但天文台料屆時同樣是多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎攝氏27至30度。

隨著韋帕遠離及減弱，下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少，天文台料下周初短暫時間有陽光，最高氣溫回升至32度。但天文台預料一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海中北部帶來不穩定天氣，故下周四（8日）起將再遇大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴的天氣。

漁護署：300公頃新界農地受颱風影響

受熱帶氣旋韋帕影響，漁護署初步調查發現約300公頃的新界農地受這次颱風影響。發言人表示，受嚴重損失的本地農戶可由明日（2日）起至本月12日向漁護署登記申請緊急救援基金，署方會根據既定準則，從救援基金中發放適當的援助金額予受影響的農戶。