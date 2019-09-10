廣闊低壓區漸形成　天文台料中秋節最高溫達34度　或破最熱記錄

中秋佳節將至，市民或要過一個熱辣辣中秋，皆因天文台預測當日最高氣溫達攝氏34度，有機會成有記錄以來最高溫，但有煙霞、吹微風、局部地區有驟雨，市民能否在晴朗天氣下賞月仍存在變數。 天文台又預測，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展，並在本周後期靠近呂宋以東至台灣一帶，隨後的發展及路徑變數頗，市民要留意天氣狀況。

9月13日是中秋佳節，天文台料當日熱辣辣，最高溫達34度。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

隨高空反氣旋正逐漸增強，本港今日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，預料今日最高溫達33度。天文台預測，未來數天本港將迎來陽光普照的天氣，至本周後期酷熱，又預料位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展，並在本周後期靠近呂宋以東至台灣一帶，隨後的發展及路徑變數頗大。

本周五（13日）將迎來中秋佳節，預料當日大致天晴及酷熱，但有煙霞，稍後局部地區有驟雨，最高溫達34度。翻查天文台資料，本港過去最熱的中秋節是在1969年，當日最高溫達32.8度；而最冷的中秋節則在1895年，氣溫跌至21.3度，因此今年中秋或成本港有記錄以來最熱的一年。

酷熱天氣料維持至周六（14日），當日同時迎來幾陣驟雨及狂風雷暴；至下周初至中期本港迎來部分時間有陽光、以及有幾陣驟雨的天氣，氣溫介乎28至32度。