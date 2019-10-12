【遊日注意】海貝思襲日本　地下天文台長東京直擊：如打8號風球

強颱風「海貝思」吹襲日本，來往日本及本港的航班亦受影響，大批航班要取消或出現延誤。天文台今日預測，海貝思會在今日橫過日本本州，從海貝思的路徑圖中可見，海貝思將直撲日本東京首都圈，恐成當地60年來最強風暴。「地下天文台」台長方志剛正身處東京，他形容今日當地猶如打8號風球。 根據香港機場管理局網頁，今日約50班來往香港和日本的航班要取消，以及約16班機延誤，機管局提醒市民可留意該局網頁的航班最新資訊。截至早上11時，共有50班來往香港及日本航班取消，21班航班延誤。

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海貝思預料今日傍晚會登錄日本關東地區，明日（13日）會減弱為颱風。在本港，國泰及國泰港龍航空今日共有25班航班受海貝思影響，而要延誤或取消，目的地主要為大阪、東京及名古屋。香港快運網頁亦顯示，今日有12班航班取消，12班航班更改出發日期及時間。香港航空則有4班航班取消，3班航班有更改。

下午4時海貝思的環流幾乎覆蓋日本北海道、本州、四國三大島。（天文台圖片）

在日本下午5時（香港4時），東京隅田川水位上升，河水溢出兩旁行人路。（「地下天文台台長」facebook）

地下天文台台長：下午天氣會急劇轉壞​

地下天文台台長方志剛今午於其Facebook專頁中表示，正身處東京，他形容東京目前情況「相當於香港的8號風球」，街上人不多，大部分商店已停業，只餘一兩間便利店營業；昨晚（11日）商店中的麵包亦已賣光了。他又指，東京今日早上風不大，但雨很大，估計下午天氣會急劇轉壞。

在香港，未來數日亦會有驟雨較多及天氣稍涼，下周中期天晴乾燥，風勢頗大。天文台預料，現時影響中國東南部的高空反氣旋會在今日減弱。預料東北季候風會在下周初為華南沿岸帶來驟雨，該區風勢較大及稍涼。而高空反氣旋會在下周中期為華南帶來晴朗及乾燥的天氣。

天文台預料，明日天氣大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎24至28度。天氣至下周三（16日）始轉天晴乾燥，氣溫介乎23至28度，相對濕度更跌至最低45%。下周四（17日）相對濕度亦進一步下降至最低僅40%。