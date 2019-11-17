冷鋒殺到！天文台料周二氣溫最低僅17度兼乾燥　區選日多雲有雨

冷鋒即將殺到！天文台預測，一道冷鋒將於明晚（18日）橫過華南沿岸，與其相關的強烈東北季候風會在未來兩三日為華南帶來清涼的天氣，料明晚市區最低氣溫降至「1字頭」，至周二更進一步跌至17度，相對濕度更有機會降至40%，清涼而乾燥。 此外，熱帶風暴海鷗會在未來兩三日移向呂宋一帶並橫過南海中部，料本周中期最接近本港800公里範圍，其後逐漸減弱成低壓區。

天文台料熱帶風暴海鷗不會進入本港800公里範圍內。（天文台網站截圖）

東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，在正午時分本港的相對濕度普遍下降至70%以下，料今日最高溫達27度。

天文台預料一道冷鋒在華中形成，雖然明日大致天晴，日間乾燥，最高溫達28度，但隨冷鋒明晚橫過華南沿岸，氣溫料跌9度至最低19度。與其相關的強烈東北季候風會在未來兩三日為華南帶來清涼的天氣，天文台預測周二仍十分清涼，最低氣溫僅17度。

季候風將在本周中後期緩和，廣東沿岸氣溫逐漸回升，天文台料周三（20日）起仍部分時間有陽光，在二十四節氣中的「小雪」（22日）當日，亦部分時間有陽光，翌日最高溫再升至26度。在區議會選舉當日（24日），天文台料大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎21至25度，外出投票的市民要帶備雨傘了！