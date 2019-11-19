今早市區最低僅17.9度　「小雪」最高25度　天文台料周末多雲有雨

天氣開始轉涼，今早市區錄得最低只有攝氏17.9度，成今年入秋以來最低溫。天文台預測，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，料天晴的日子將持續至本周後期，其中周五「小雪」最高氣溫將達25度。 隨另一股東北季候風會在下周初抵達華南，天文台料下周日（24日）起將持續多雲有陣雨，市民外出區議會選舉投票時或要帶備雨具，陽光的日子料至下周中期重現。

區議會選舉將於11月24日舉行，天文台料當日多雲有雨。（資料圖片）

今早多區最低氣溫只有約17度，當中大老山最冷，只錄得10.9度。天文台表示，正午時分各區的相對濕度降至60%或以下；同時強烈熱帶風暴海鷗集結在馬尼拉之東北偏北約520公里，預料向西南移動，時速約15公里，橫過呂宋，移入南海中部會逐漸減弱，不會進入本港800公里範圍。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在本周中後期緩和，故本港氣溫將逐漸回升，二十四節氣「小雪」當日（22日）最高氣溫料達25度。

隨著另一股東北季候風會在下周初抵達華南，而在菲律賓以東海域的低壓區會於今明兩日發展，與其相關的雨帶有機會在下周初影響南海北部。天文台預測，區議會選舉當日（24日）將多雲、有幾陣雨，至下周三（27日）才開始短暫時間有陽光。