【公務員】天文台聘學術主任　起薪28k　持物理、數學學位可申請

香港天文台現正招聘學術主任，此為公務員職位，持有香港認可大學的物理、數學、氣象學、電腦科學、核子科學、電子工程學學位的人均有資格申請，無須相關工作經驗，起薪點為每月28,725元。

天文台學術主任主要負責天氣預測，並從事資料處理、輻射、水文氣象、海洋物理、地震及授時工作。（資料圖片）

工作內容

天文台學術主任的工作主要是負責天氣預測，以及從事資料處理、輻射、水文氣象、海洋物理、地震及授時工作。另外，此職位還有以下的職責：

1. 在試用期間可能須接受有關氣象方面的內部培訓； 2. 可能須輪班或在正常辦公時間以外工作，或在戶外執行職務。 （註：學術主任須圓滿完成部門提供的天氣預報員氣象課程，才可獲通過試用關限。）

入職條件：

1. 持有香港認可大學的物理、數學、氣象學、電腦科學、核子科學、電子工程學學位，或同等學歷。 2. 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）中取得「一級」成績，或同等資格。

天文台學術主任招聘詳情（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

人工福利

成功獲取錄者將會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。起薪點為28,725元，頂薪為53,195元。此外，職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情

此職位的截止申請日期是11月15日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。申請人如獲選參加筆試／面試，通常會在截止申請後約八至十個星期接獲通知。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作已經落選。

（資料來源：公務員事務局）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O