東北季候風來襲　天文台料明天氣溫降至17度　下周五僅13度

東北季候風正為本港帶來較涼天氣，今早（28日）大部分地區氣溫較昨日低攝氏3至4度。天文台預測明日（29日）最低氣溫降低至17度，未來數天仍然天晴乾燥，至下周末最低料降至13度。下周六（12月7日）將是二十四節氣中的「大雪」，標誌仲冬時節正式開始，天文台料當日早上相當清涼，氣溫僅介乎攝氏13至18度，市民外出要注意保暖了！ 此外，強烈熱帶風暴「北冕」集結在雅蒲島之東北偏北約330公里，預料向北移動，橫過西北太平洋，天文台預測「北冕」明日將增強成颱風，至下周一（12月2日）再逐步增強成超強颱風， 大致移向菲律賓中至北部。

天文台預測下周五最低溫跌至13度。（資料圖片）

本港近日迎來天晴乾燥的天氣，天文台表示乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，但預料受季候風的補充影響，下周華南地區氣溫將逐步下降。

根據天文台預測，下周一開始本港氣溫明顯下降，且日間非常乾燥，下周三（12月4日）當日最低相對濕度更跌至35%，其後數天氣溫進一步下降，至下周五（6日）最低溫更跌至13度，清涼天氣維持至二十四節氣中的「大雪」。

此外，熱帶氣旋北冕會在未來數天逐漸增強，橫過西北太平洋，下周初有機會增強成超強颱風，大致移向菲律賓中至北部。