天文台料下周氣溫先升後跌　周五降至17度　惟冬至最高達22度

本港漸轉天晴，今日（13日）市區最高溫達攝氏22度。受一股和暖潮濕的偏東氣流影響，下周初本港雲量增多，天文台預料一股東北季候風會在下周後期影響華南，下周五（20日）本港最低溫有機會跌至攝氏17度。 12月22日是冬至，撞正是星期日，不少人外出「造冬」，天文台預測當日市區氣溫介乎18度至22度，部分時間有陽光。

12月22日是冬至。（資料圖片 / 李澤彤攝）

天文台表示，東北季候風會在明日（14日）為華南帶來普遍晴朗的天氣，未來數天氣溫逐步回升，日間短暫時間有陽光，至下周三（18日）最高溫升至25度；同時受一股和暖潮濕的偏東氣流影響，下周初本港雲量較多，至中期開始有薄霧。

氣溫先升後跌，天文台預料另一股東北季候風會在下周後期影響華南，本港天氣轉涼，下周五市區最低溫跌至17度，且大致多雲、早上有一兩陣雨。

冬至最高溫料達22度

廿四節氣中的冬至將至，不少市民認為「冬大過年」，相約家人共聚晚餐。天文台預測當日氣溫介乎18至22度，部分時間有陽光。翻查天文台資料，最熱的冬至出現在1951年，當日最高溫達攝氏26.8度；而最冷的冬至則在1999年，最低只錄得6.7度。