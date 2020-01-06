「小寒」標誌步入最寒冷日子　天文台預測周日轉涼、溫度跌至16度

天氣乍暖還寒，今日（6日）是二十四節氣中的「小寒」，標誌着開始進入一年中最寒冷的日子。天文台預計，下周日（12日）起天氣轉涼，溫度將跌至最低16度。 而今日下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁，今晚打算外出的市民宜帶備外套保暖。

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「小寒」是一年二十四節氣中的第二十三個節氣，表示氣溫將會有變化，傳統亦會提醒身體血氣運行減弱，提醒大家注重養生，包括盡量「包實」身體、避免頸背直接吹風受寒，同時也要避免晚睡。

天文台今日中午12時錄得氣溫23度，相對濕度百分之69，不算太寒。翻查天文台資料，過去五年的「小寒」溫度介乎攝氏約17至24度，與本港今日相若，惟相對濕度較多高達80或以上。

天文台預測，潮濕的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，本港明日早上會有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，溫度介乎攝氏20至24度；但一股東北季候風將在周三（8日）抵達華南沿岸，日間大致天晴及乾燥，當日溫度介乎18至23度。

而本週中後期風勢會較大，周四（9日）及周五（10日）大致多雲，短暫時間有陽光，或有陣雨。而受季候風補充影響，下週初華南沿岸天氣清涼。下周日（12日）起天氣轉涼，連續三天溫度將跌至最低16度。