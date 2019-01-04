【天氣．廿四節氣】小寒身體易有「痹證」　頸背忌受寒要免夜瞓

明天（5日）是廿四節氣中的小寒，《歷書》記載：「斗指戊，為小寒，時天氣漸寒，尚未大冷，故為小寒。」但其實氣候紀錄卻顯示，小寒往往較大寒冷，而在這個凍的天氣下，中醫師就提醒身體血氣運行會減弱，身體較易出現一些俗稱痹證的痛症，以及其他不同疾病；至於養生法則，就是繼續要盡量把身體閉藏，故要避免晚睡，同時也要避免頸、背等地方直接吹風受寒，而在進食溫保食材同時，就應盡量配搭滋潤性食物。

在早上8時，天文台錄得氣溫為17.6度，相對濕度為百分之86；在京士柏錄得的紫外線指數是0.1，強度屬於低。天文台預測今日最高氣溫為20度，吹和緩至清勁東至東北風，明日天氣和暖，周日早上將稍涼。（按此閱讀：【天氣預報】冬季季候風緩和氣溫回升）

天灸是以藥末敷貼於特定穴位上的療法。（資料圖片）

三九天灸調補可減來年病痛

明天（5日）是廿四節氣中的小寒，是廿四節氣中的第廿三個節氣，通常是在每年的1月5日或6日，氣候特點是天氣乾燥而寒冷，但由於還未到冬季最冷的時候，故此節氣名為小寒，但雖名為小寒，其實根據天文台記錄，香港小寒氣溫一般較大寒更低，平均氣溫約16度左右。

中醫師徐澤昌就指，在中國古代歷法，「寒」都是代表天氣寒冷，小寒字面上是沒大寒那麼冷，但跟據經驗會發現，其實小寒也往往較大寒冷，而在小寒進行三九天灸，對身體作出調補效果，來年可以減少疾病發生。

由太陽出來後才活動開始。（資料圖片）

養生由太陽出來後才活動開始

冬季天氣寒冷，大家要特別注意身體健康，徐醫師解釋，通常小寒的時候因為天氣冷，會形成身體血氣運行減弱，「中醫認為有『寒主收引』的情況，所以身體可能會容易出現一些痛症，俗稱『痹證』，甚至一些心腦血管的毛病、咳或者感冒、傷風也容易出現。」

他更提醒大家要盡量避免晚睡，「因為在中醫一些養生指導的法則上，認為天氣冷的時候，到冬季要潛藏身體的陽氣，即是在天氣冷的時候，要盡量將身體閉藏，如果不去休息睡覺，很多時會令身體的陽氣耗散過度，還有日間活動前最好等待太陽出來。『早睡晚起，必待日光』，早睡的意思是早一點睡，入夜後早一點睡，晚起的意思，當然不是睡至11、12時，是等到太陽出來後才活動，是比較合乎養生法則。」

忌運動大汗免寒風吹面

徐醫師又溫馨提示，在天氣比較寒冷的日子，一定要多穿衣服以免身體受寒，且更要特別避免背部、頸部等地方直接吹風，「這些地方如果吹風的話，輕則引起局部地方疼痛，例如是頸緊膊痛，吹到背部更會特別容易患上感冒等情況，因為背部上的穴位如果受寒，是比較容易出現感冒。」

冬天需要閉藏，所以運動量不適宜過大。（iStock）

至於運動方面，徐醫師指要注意冬天需要閉藏，所以運動量不適宜過大，以免陽氣耗散太多，運動方面應避免大汗淋漓，所以較適合的運動包括緩步跑、散步等，做運動時也可盡量留在室內，「天氣冷在室外，有時因溫差或運動後被寒風吹到，就容易出毛病；有時寒風直接吹面部，身體虛弱的人更會有面癱情況。」

常云冬天應多加進補，徐醫師就教路，在小寒時進食的食物方面，可以進食一些溫補的食材，例如羊肉、牛肉等，但要注意進食溫補食材同時，應同時盡量配搭一些有滋潤性的食物如銀耳、木耳，既有補腎的效果，也相對平和，能平衡人身體的躁性。此外，在冬天進食黑豆，亦一樣有補腎作用。

南北方小寒飲食習俗大不同

其實民間智慧也對小寒留下不少觀察，例如認為小寒天氣的晴暖，同時也預示著翌年氣候的狀況，更有諺語指「小寒大寒寒得透，來年春天天和」、「小寒大寒不下雪，小暑大暑田開裂」等。南北不同地方在這個節氣中，也有不同的飲食習俗，例如北方嚴寒，北京會吃臘八粥，不僅補身、更加暖心；而南方如南京會煮菜飯，廣東更會在以糯米飯做早餐。（按此閱讀：【天氣．廿四節氣】廣東傳統糯米飯做早餐）