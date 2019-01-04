【天氣．廿四節氣】小寒晴暖預示來年氣候　廣東傳統糯米飯做早餐

經過今年入冬最凍的一周後，天氣連日回暖，明天周六更是近日最和暖的一天，最高氣溫達23度，卻原來同時是廿四節氣中的小寒，標誌開始進入一年中最寒冷的日子。最寒的日子反而最暖，是因為節氣失靈？還是香港南方的天氣大不同？

聖誕節前經過冬至之後，接著就進入冬季倒數第二個節氣小寒，也是一年廿四節氣中的第廿三個節氣，此時太陽到達黃經285度，而小寒與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣。而在這個凍天氣下，身體血氣運行會減弱，身體甚至較易出現一些痛症，大家要盡量避免晚睡，同時也要避免頸、背等地方直接吹風受寒。（按此閱讀：【天氣．廿四節氣】小寒身體易有「痹證」）

小寒分為三候：「一候雁北鄉，二候鵲始巢，三候雉始鴝」。（視覺中國）

小寒三候大雁率先北遷



民間諺語有云：「小寒大寒，冷成冰團」，從字面上理解，大寒冷於小寒，但在氣象記錄中，小寒卻往往較大寒冷，可說是全年廿四節氣中最冷的節氣。而中國古代將小寒分為三候：「一候雁北鄉，二候鵲始巢，三候雉始鴝」，認為候鳥中大雁是順陰陽而遷移，此時陽氣已動，所以大雁開始向北遷移；在北方，此時也可見到喜鵲，它們感覺到陽氣而開始築巢；第三候「雉鴝」的「鴝」為鳴叫的意思，雉在接近四九時會感陽氣的生長而鳴叫。



而小寒天氣的晴暖，同時也被視為預示著第二年氣候的狀況，如「小寒大寒寒得透，來年春天天和」、「小寒大寒不下雪，小暑大暑田開裂」、「小寒無雨，大暑必旱」等；在北方小寒平均氣溫一般在負5度左右，較極端下最低溫度可在負15度下，而東北地區就會錄得負30至負50度的極寒冷氣溫。香港天文台資料就顯示，本周六北京氣溫將介乎負7度至0度；哈爾濱就預計為負21至負12度。

吃臘八粥是北方重要的習慣。（視覺中國）

北方吃臘八粥農夫忙收割



北方嚴寒，在這個節氣中，北京就有一項重要的飲食習俗，便是吃臘八粥，用黃米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、紅豇豆、去皮棗泥等，合水煮熟，有調脾胃、補中益氣、補氣養血、驅寒強身、生津止渴的功效，不僅補身、更加暖心。



而在南方，南京人一般會煮菜飯吃，用矮腳黃青菜與鹹肉片、香腸片或板鴨丁，再撒上一些剁碎的生薑粒，與糯米一起煮；而更南方如廣東就會吃糯米飯，而且是在早上吃。

現在是洛神花盛開之時，可以做成洛神花茶，酸甜外更可降火氣。

對於從事務農工作的農夫來說，小寒就會很忙，因為要開始採收在稻子收割後才種植的雜糧或蔬菜，如金針、茼蒿、冬筍與包菜等，另外也是洛神花盛開之時，可以做成洛神花茶，酸甜外更可降火氣。