【天氣．小寒】中醫建議宜早睡晚起　三部位最忌吹風受寒

今日（5日）是廿四節氣中的小寒，《歷書》記載：「斗指戊，為小寒，時天氣漸寒，尚未大冷，故為小寒。」但其實氣候紀錄卻顯示，小寒往往較大寒冷。中醫師就提醒在這個凍的天氣下，身體血氣運行會減弱，身體較易出現一些俗稱「痹證」的痛症，以及其他不同疾病；至於養生法則，就是要把身體閉藏，早睡晚起，同時也要避免身體3個部位直接吹風受寒，而在進食溫補食材同時，應盡量配搭滋潤性食物。

小寒是冬季倒數第二個節氣小寒，也是一年廿四節氣中的第廿三個節氣，此時太陽到達黃經285度。小寒與大寒、小暑、大暑及處暑一樣，都是表示氣溫冷暖變化的節氣。其字面上雖然是沒有大寒那麼冷，但根據經驗會發現，其實小寒也往往較大寒冷，中國古代將小寒分為三候：「一候雁北鄉，二候鵲始巢，三候雉始鴝」，認為候鳥中大雁是順陰陽而遷移，此時陽氣已動，所以大雁開始向北遷移；在北方，此時也可見到喜鵲，它們感覺到陽氣而開始築巢；第三候「雉鴝」的「鴝」為鳴叫的意思，雉在接近四九時會感陽氣的生長而鳴叫。而小寒天氣的晴暖，同時也被視為預示著第二年氣候的狀況。

早睡晚起 太陽出來後才活動開始

冬季天氣寒冷，大家要特別注意身體健康，徐醫師解釋，通常小寒的時候因為天氣冷，會形成身體血氣運行減弱，「中醫認為有『寒主收引』的情況，所以身體可能會容易出現一些痛症，俗稱『痹證』，甚至一些心腦血管的毛病、咳或者感冒、傷風也容易出現。」

他更提醒大家要盡量避免晚睡，「在中醫一些養生法則上，認為到冬季要潛藏身體的陽氣，即是在天氣冷的時候，要盡量將身體閉藏，如果不去休息睡覺，很多時會令身體的陽氣耗散過度，日間活動最好等待太陽出來後。『早睡晚起，必待日光』，早睡的意思是早一點睡，入夜後早一點睡，晚起的意思，當然不是睡至11、12時，是等到太陽出來後才活動，是比較合乎養生法則。」

中醫師徐澤昌指寒冷天氣身體血氣運行會減弱。

忌寒風吹面、頸、背 室內運動免大汗

徐醫師又溫馨提示，在天氣比較寒冷的日子，一定要多穿衣服以免身體受寒，且更要特別避免背部、頸部等地方直接吹風，「這些地方如果吹風的話，輕則引起局部地方疼痛，例如是頸緊膊痛，吹到背部更會特別容易患上感冒等情況，因為背部上的穴位如果受寒，是比較容易出現感冒。」

至於運動方面，徐醫師指要注意冬天需要閉藏，所以運動量不適宜過大，以免陽氣耗散太多，運動方面應避免大汗淋漓，所以較適合的運動包括緩步跑、散步等，做運動時也可盡量留在室內，「天氣冷在室外，有時因溫差或運動後被寒風吹到，就容易出毛病；有時寒風直接吹面部，身體虛弱的人更會有面癱情況。」

小寒時運動量不適宜過大，以免陽氣耗散太多，半亦應避免大汗淋漓，所以較適合的運動包括緩步跑、散步等。（VCG）

飲食溫補、滋潤兼備

常云冬天應多加進補，徐醫師就教路，在小寒時進食的食物方面，可以進食一些溫補的食材，例如羊肉、牛肉等，但要注意進食溫補食材同時，應同時盡量配搭一些有滋潤性的食物如銀耳、木耳，既有補腎的效果，也相對平和，能平衡人身體的躁性。此外，在冬天進食黑豆，亦一樣有補腎作用。