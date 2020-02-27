天文台預測下周日最高達27度　驚蟄跌至15度　市民或雨中打小人

本港氣溫稍轉涼，今早上空滿佈烏雲，部分時間有陽光。天文台預測，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在周末期間被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，料氣溫將回升，三月首日市區最高氣溫達攝氏27度。隨東北季候風在下周初至中期帶來清涼天氣，下周四（5日，是廿四節氣中的驚蟄）最低溫跌至15度，早上清涼兼有一兩陣雨，市民外出時要帶備雨具及注意保暖了！

天文台預測，驚蟄最低溫僅15度，早上清涼、有一兩陣雨。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港今日陰晴不定，大致多雲，下午短暫時間有陽光，最高溫達23度。現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在周末期間被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，天文台預測明日（28日）初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，周末氣溫進一步上升，至下周日（3月1日）市區最高溫達27度，早晚沿岸有霧。

天文台預料，東北季候風在下周初至中期為華南帶來清涼的天氣，下周二（3月3日）起一連三日有雨，氣溫亦回落。下周四（3月5日）是廿四節氣中的驚蟄，也是中國民間傳統習俗「打小人」的日子，據傳雷聲震動萬物，連同小人、惡毒之物都一同醒來，故要打小人除害。天文台預測當日大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨，最低氣溫僅15度，其後兩日氣溫再稍回升，至下周六（7日）最高達22度。

翻查資料，驚蟄最熱的一年在1966年，當日最高氣溫達29.2度；而最冷的一年則是1936年，當日最低只有6.7度。