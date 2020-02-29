【閏年】天文台料今年春季氣溫正常至偏高　2月29日溫暖有陽光

今日是2月29日，為四年一閏多出的一日。天文台解釋閏年出現主要是由於地球圍繞太陽一週約是365又四分一日，故每四年在二月加上一日，令曆法更接近公轉周期。而天文台就料今日下午部份時間有陽光及溫暖，今晚大致多雲，沿岸有薄霧。 近日天氣回暖，漸踏入春季，天文台預料今年香港春季，即三月至五月的溫度正常至偏高，而雨量則正常至偏少。料明日（3月1日）大致天晴，市區最高氣溫達攝氏28度，打鼓嶺更最高見32度。

天文台預料今年香港春季的溫度正常至偏高。（資料圖片／余睿菁攝）

天文台今日在《氣象冷知識》中指，原本由古羅馬人創作的曆法一年只得355日，然而地球圍繞太陽一周約是365又四分一日，若沿用原本曆法過幾年後，季節和月份就會開始對不上而出現混亂。

至公元前46年，凱薩大帝整理曆法，稱為「儒略曆」，加10日至不同月份，一年就有365日。而另外的四分一日，凱薩大帝規定每四年一閏，在二月加上一日。

天文台料明日（3月1日）大致天晴，市區最高氣溫達攝氏28度。（天文台網頁截圖）

然而並非每4年就一定是閏年，因公轉週期其實比四分一短一些，若每四年一閏，400年就會多三日。故教宗格列高里十三世在1582年更改閏年規則，公元年數被四除盡的就是閏年，但若可被100除盡而不能比400除盡就不是閏年，故1700、1800及1900年都不是閏年。

另外，天文台亦公布今年春季季度預報。天文台指，受全球暖化和本地城市化的影響，香港春季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。加上世界各地氣候模式大致預測今年春季華南東北季候風較正常弱，故預料溫度為正常至偏高。

雨量方面，綜合考慮世界各地氣候模式預測，以及赤道太平洋水溫趨勢等因素，預料今個春季香港雨量正常至偏少的機會略高。

今日為四年一閏多出的一日，天文台就料今日下午部份時間有陽光及溫暖。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Jass Wang）

未來數日天氣方面，天文台預料一股海洋氣流會在明日持續為廣東沿岸帶來溫暖潮濕的天氣。預料一股清勁的東北季候風會在周一（3月2日）抵達華南，該區天氣開始轉涼。受季候風補充影響，下周中期沿岸地區有幾陣雨，天氣清涼。

天文台預測下周四（3月5日）驚蟄大致多雲及有一兩陣雨，早上清涼。氣溫介乎16至20度。由下周六（3月7日）起，一連三日亦見有薄霧。