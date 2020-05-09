天文台料母親節驟雨雷暴　下周一狂風雷暴　近周末始天色好轉

本港近日天氣炎熱，陽光充沛，今日（9日）下午各區氣溫都升至30度以上。不過明日（10日）母親節就要暫別陽光，迎來驟雨雷暴。天文台指，一道低壓槽會在明日橫過廣東並在隨後一兩日於沿岸徘徊，該區有雷雨。隨著高空反氣旋在下周中後期再度增強，華南天色好轉。 天文台料明日母親節短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天氣繼續炎熱，市區氣溫介乎攝氏28度至32度。市民外出慶祝時，緊記要帶備雨傘。

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來炎熱的天氣。預測今日天氣炎熱，下午部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹和緩偏南風。展望明日繼續炎熱，稍後驟雨逐漸增多，星期一及星期二更有驟雨及雷暴。

不過陽光充沛至下周一（11日）便要暫別，天文台料下周一大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫則稍稍降至介乎26至30度，相對濕度則為70%至95%。下周二（12日）亦同樣有驟雨及雷暴，最高氣溫則回落至「二字頭」，介乎25至29度。

天文台料一道低壓槽會在明日橫過廣東並在隨後一兩日於沿岸徘徊，該區有雷雨。（天文台網頁截圖）

下周中後期天色好轉，天文台料下周四（14日）起一連五日部分時間有陽光，但5月18日則局部地區有驟雨。氣溫亦會上升至最高32度，天氣炎熱，市民在戶外要多飲水以免中暑。