天文台前台長岑智明因青光眼　未能就任世界氣象組織服務司司長

今年2月中提早退休離任天文台台長的岑智明，原訂本月到日內瓦擔任世界氣象組織（WMO）服務司司長。不過岑昨晚（4日）在社交網站宣布，由於健康理由，向世界氣象組織表示未能就職。他透露，短期將接受青光眼手術，冀阻止視力進一步下降。

岑智明於透露，因健康理由，未能就任世界氣象組織服務司司長。（岑智明Facebook）

任職天文台台長近9年的岑智明，今2月15日提早退休。他昨晚在Facebook表示，昨日向世界氣象組織秘書長佩特里．塔拉斯（Petteri Taalas）表示，未能就任服務司司長一職，並獲其接受和諒解。

岑智明表示，近日收到很多朋友詢問，會否受到疫情或眼疾影響赴日內瓦的計劃。他指，將於短期內接受青光眼手術，並在未來一段時間休養，希望可阻止視力進一步下降。

岑智明提早退休，由鄭楚明（右）接任。（資料圖片／盧翊銘攝）

岑智明過往不時於Facebook發文，帖文發出後，多名網民留言關心，其中環境局局長黃錦星亦留言：「保重」。岑於帖文末段，亦感謝曾協助他加入世界氣象組織工作的政府及內地同事和朋友，並祝願組織發展繼續蒸蒸日上。

岑智明於1986年加入政府任職科學主任，2008年升為助理台長，並在2011年4月出任香港天文台台長。接任台長的鄭楚明，則從1989年加入政府任職科學主任，並於2011年10月升為助理台長。