熱帶氣旋周六逼近港800公里範圍　動搖天文台6月前不打風預測

天氣持續炎熱，本港或迎來今年第一個颱風。天文台指，在下午8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1,060公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向菲律賓中部一帶。 天文台預測，該熱帶氣旋會在本週後期橫過菲律賓，進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶，料該熱帶低氣壓會於周六（16日）升級為強烈熱帶風暴，並逼近本港800公里防線。天文台原本料風季6月才開始，這個風會否令天文台失準？

天文台預測，一股強烈熱帶風暴或於本周六逼近本港800公里範圍。（天文台截圖）

+ 2

天文台料風季最早6月開始

天文台預測，一股強烈熱帶風暴或於本周六逼近本港800公里範圍，預料該熱帶氣旋進入南海後，會與香港保持一段距離，對香港直接影響不大。天文台3月時預計，香港有機會於6月或以後踏入風季，全年或有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，數目大致正常。

風季即將開始，市民是時候作好準備。（資料圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測顯示，熱帶氣旋本周五掠過菲律賓中部，進入南海範圍，並於周六較接近本港東南面，抵達東南面800公里防線外，其後轉向東北移動，掠過台灣與菲律賓呂宋島之間的呂宋海峽。雖然會進入香港800公里範圍內，但料不會對港構成直接威脅。

美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區不會進入南海範圍，會向由菲律賓，偏向北面發展，逐漸遠離本港。