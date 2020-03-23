天文台料今年最多7個颱風襲港　最快6月踏入風季

受新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，香港天文台首次改以視像會議軟件在網上講述今年天氣展望。去年共有5個熱帶氣旋襲港，但未見強颱風或以上程度，最強勁的一個已是強烈熱帶風暴「白鹿」，另在熱帶風暴「韋帕」襲港期間發出全年唯一一次8號風球信號。 天文台今日（23日）預計，香港有機會於6月或以後踏入風季，全年或有四至七個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，數目大致正常。受全球暖化影響，天文台預計今年的全年平均溫度偏高，全年平均溫度很有可能成為最高氣溫記錄的首十位。至於全年雨量的預測則為正常至偏少，全年總雨量介乎2000至2600毫米，惟本港仍有機會受暴雨影響。

天文台台長鄭楚明指出，去年是全球有記錄以來第二最暖的年份。（資料圖片）

新台長鄭楚明：去年是第二最暖年份

新任天文台台長鄭楚明指出，世界氣象組織已確認2019年是全球有記錄以來第二最暖的年份，而2015至2019年這五年更是記錄上五個最暖的年份。去年平均氣溫為 24.5 度，是自1884年有記錄以來最暖的年份，當中2019年9月至11月的秋季平均氣溫高達 26.1 度，是有記錄以來最暖的秋季。去年全年「熱夜」(即全日最低氣溫為攝氏28度或以上）的數目為46天，酷熱天氣日數則為33天，兩者分別是有記錄以來的最高及第四高。

相反，去年全年寒冷天氣(即全日最低氣溫為攝氏12度或以下)的日數只有一天,是自1884年有記錄以來寒冷天氣日數最少的年份。在剛過去的2019年12月至2020年2月的冬季，由於從北方南下至華南沿岸的冷空氣相對較少，令天氣異常溫暖，整個冬季的平均最高氣溫為21.5度，是同期的最高紀錄，而平均氣溫及平均最低氣溫分別為18.7 度及16.8度，兩者均是有記錄以來同期的第二高。