天文台料周三天色好轉　6月4日局部地區有驟雨　氣溫高見32度

本港昨日（25日）大雨滂沱，天文台更一度發出紅色暴雨警告信號。天文台預測，低壓槽會在明日（27日）逐漸遠離華南沿岸，該區天色將稍為好轉。而一股活躍的偏南氣流，會在接近周末至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。 下周四是六四事件31周年，過往每年均會有悼念燭光晚會，但今年因疫情或無法舉行。天文台就預料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，市區氣溫高見攝氏32度。

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天文台料一股活躍的偏南氣流，會在接近周末至下周初為廣東沿岸帶來驟雨。（資料圖片／張浩維攝）

天文台表示，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴，預測今日（26日）大致多雲，短暫時間有陽光，有驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

明日（27日）是中三至中五學生復課的日子，天文台料明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫介乎26至30度，相對濕度75%至95%。然而短暫重見陽光後，周四（28日）及周五（29日）再次多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。兩日氣溫亦稍降，介乎26至29度。

天文台預測未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

下周日（31日）起一連五日最高氣溫見32度，達炎熱程度。天文台料下周日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫回升到介乎28至32度，相對濕度70%至95%。6月4日則料部分時間有陽光，局部地區有驟雨。氣溫介乎28至32度，相對濕度為70%至90%。