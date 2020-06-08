一連三日發暴雨警告　天文台料明早仍有狂風雷暴　周六升溫至33度

踏入六月，天文台一連三日發出暴雨警告信號，港人三日內經歷黃、紅、黑雨，天空經常一片烏雲密佈。 天文台預測，明日（6月9日）早上雨勢較大及有狂風雷暴，但下午開始至下周中期均有陽光，隨後數天天氣好轉，周六（13日）更日間酷熱，市區最高氣溫增至攝氏33度。

過去數小時，本港大部分地區錄得約30毫米雨量，而大埔及荃灣的雨量更超過100毫米。（龔嘉盛攝）

大埔及荃灣的雨量更超過100毫米

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來雷雨，過去數小時，本港大部分地區錄得約30毫米雨量，而大埔及荃灣的雨量更超過100毫米，小四至中二今日正式復課，令學生們上學時也十分狼狽。天文台預測今日仍大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。

隨著高空反氣旋增強，本周中後期廣東沿岸天氣炎熱，天色好轉。天文台預測明日仍有幾陣驟雨，早上雨勢較大及有狂風雷暴，但下午短暫時間有陽光。有陽光的天氣其後持續，本港氣溫逐步升高，至周六最高氣溫升至33度，日間酷熱，料天文台將再發酷熱天氣警告。

廣闊低壓區在菲律賓以東海域逐漸發展

天文台預料，一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末至下周初為呂宋海峽及南海東北部帶來不穩定天氣，其後的發展及移動仍存在變數。本港下周日（14日）開始一連四日部分時間有陽光，及有幾陣驟雨，最高相對濕度達95%，氣溫亦介乎28至31度，