鸚鵡風球｜3號波維持一段時間　幼稚園上午班全日班特殊學校停課

熱帶風暴鸚鵡逼近，天文台在周六（13日）下午3時40分，發出三號強風信號；至周日（14日）凌晨，鸚鵡在本港西南面約190公里掠過，除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。 教育局表示，幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；如天文台於上午10時30分前，取消三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園下午班今日將恢復上課。 攝錄：洪業銘 林頌華 岑卓熹 羅子揚 周景文

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【07:10】澳門地球物理暨氣象局表示，預料三號風球將在上午維持。

【07:00】上午7時，熱帶風暴鸚鵡，集結在香港之西南偏西約200公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向廣東西部沿岸。天文台指，鸚鵡將於未來數小時內，在廣東西部陽江附近登陸，並會逐漸減弱及遠離本港，當本港不再普遍吹強風時，將會改發一號戒備信號。

【05:20】教育局表示，幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課；如天文台於上午10時30分前，取消三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園下午班今日將恢復上課。

【05:00】天文台表示，鸚鵡現時在香港西南約190公里地方掠過。香港仍然吹強風，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會維持一段時間；預料鸚鵡會在今早較後時間，於廣東西部登陸及減弱，屆時本港風勢會逐步緩和。當本港不再普遍吹強風時，天文台會改發一號戒備信號。

【04:00】上午4時，熱帶風暴鸚鵡，集結在香港之西南約190公里，即在北緯21.1度，東經112.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移向廣東西部沿岸。

【03:20】澳門地球物理暨氣象局：鸚鵡在凌晨3時集結在澳門西南偏南約150公里，大致趨向廣東西岸，預料3號風球將維持一段時間，而風力將會增強，但改掛8號風球的可能性已由中等，降至較低。

【01:55】天文台：在凌晨2時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之西南偏南約190公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向廣東西部沿岸。鸚鵡現時最接近本港，在香港西南約190公里地方掠過，港普遍吹強風，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會維持一段時間。

天文台指，鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動；預料鸚鵡會在日間逐漸遠離本港，並於廣東西部登陸及減弱，屆時本港風勢會逐步緩和。當本港不再普遍吹強風時，天文台會改發一號戒備信號。

6月14日【00:30】澳門地球物理暨氣象局表示，預料3號風球將在今日凌晨3時前維持，預測當地風力將會增強。在0時時分，鸚鵡集結在澳門以南約190公里，大致趨向廣東西岸。

【23:05】天文台表示，鸚鵡會在明日(14日)凌晨時分最接近本港，在香港西南約200公里地方掠過。香港現時普遍吹強風，高地間中吹烈風。預料三號強風信號會維持一段時間。

鸚鵡風球．圖輯｜天空放閃 多區早上黃昏現彩虹 大角咀俯瞰雙虹

【21:50】天文台表示，在下午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約200公里，預料向西北移動，時速約22公里，逐漸靠近廣東西部沿岸。

【20:45】天文台表示，在晚上8時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約220公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

6月13日晚上8時半，天文台所錄得的風速，距離轉發8號風球尚遠。

+ 6 + 5 + 4

【18:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午7時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約250公里，即在北緯20.1度，東經114.4度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

過去數小時，本港風力有所增強。按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過。與鸚鵡相關的烈風影響範圍較小。除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時57、50及49公里，最高陣風分別為每小時72、58及67公里。

《香港01》記者在杏花邨、尖沙咀、大澳直擊鸚鵡襲港，風勢逐漸增強，不時下起雨，尖沙咀碼頭市民入場逛街；杏花邨仍有市民跑步，但屋苑已經做好防風準備，封閉海旁，大廈大堂加設擋板，玻璃亦貼上膠紙。

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▼下午尖沙咀天氣▼

【18:00】澳門掛三號風球，會在今晚11點前維持，氣象局不排除明日凌晨發八號風球。香港天文台於下午6時正取消酷熱天氣警告。

【17:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午6時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約250公里，即在北緯20.1度，東經114.5度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

【17:00】《香港01》記者在杏花邨、西環、大澳直擊熱帶風暴鸚鵡，下午4點多依然陽光普照，有市民如常外出跑步、拍照，但風勢明顯加強。

澳門氣象局將在下午6時改發三號風球，14日凌晨前後改發八號風球的機會中等。

▼下午大澳天氣▼

▼下午西環天氣▼

+ 4 + 3 + 2

【16:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午5時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港以南約270公里，即在北緯19.9度，東經114.6度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過。鸚鵡的結構較為鬆散，與其相關的烈風影響範圍較小。除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼海洋公園一號風球下重開▼

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▼中港澳預測路徑▼

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼

+ 7 + 6 + 5

▼美國國家氣象局全球預報系統預測路徑▼

+ 5 + 4 + 3

【15:40】天文台下午3:40發出三號強風信號。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午4時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約290公里，即在北緯19.8度，東經114.8度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過。鸚鵡的結構較為鬆散，與其相關的烈風影響範圍較小。除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

社會福利署宣布，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【14:45】在下午3時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約310公里，即在北緯19.6度，東經115.0度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

澳門一號風球仍然生效，下午4時至7時將考慮改發三號風球；14日凌晨前後改發八號風球的機會中等。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約340公里，即在北緯19.4度，東經115.1度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在短期內改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45】在正午12時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.0度，東經115.5度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【10:45】在上午11時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯19.0度，東經115.7度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

天文台預測，今日部份時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴。下午天氣酷熱。吹和緩東至東北風，下午稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。展望明日風勢頗大及有狂風驟雨，海面有大浪及湧浪。星期一及星期二仍有驟雨。

【09:45】在上午10時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約420公里，即在北緯18.9度，東經115.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

按照現時預測路徑，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至下午4時改發三號強風信號。鸚鵡的外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面亦有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【09:35】天文台在6月13日上午9時35分發出雷暴警告，有效時間至今日上午11時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【09:10】上午9時香港天文台錄得氣溫30度，相對濕度百分之79。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。一號熱帶氣旋警告信號現正生效。

酷熱天氣警告現正生效。

在上午9時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.7度，東經116.1度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

【08:00】一號戒備信號生效。在上午8時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約470公里，即在北緯18.6度，東經116.3度附近，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。過去數小時，鸚鵡穩定地向西北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測路徑，中午前改發三號強風信號的機會較低。預料今日稍後本港風勢會逐漸增強，海有湧浪。屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。