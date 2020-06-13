新冠肺炎・6.13｜瀝源邨確診病人肺部有病毒　袁國勇：或空氣傳播

本港新冠肺炎疫情未止，昨天（12日）再有一宗與本地個案相關個案，令本港累計個案增至1,109宗，無本地感染個案日數維持七日「斷纜」，又要重新計算。 今日（13日）瀝源邨祿泉樓群組再多一人初步確診，為35歲男子，入住威爾斯親王醫院。 關閉四個多月、獲得政府注資54億元挽救的海洋公園，今日（13日）早上重開 ，9,000張門券一早售罄。

【19:00】新型冠狀病毒疫情反覆，近日北京部份患者到過新發地批發市場購買海鮮及肉類。當局在市場內一個切進口三文魚的砧板檢測到病毒，該市場今日（13日）凌晨起暫時休市，共1萬多人將接受病毒核酸檢測，已有45人檢測呈現陽性。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，海水有可能受病毒污染，所以進口海產受污染的風險存在，不能排除處理食品工人長時間曝露於污染物，從而受感染。倘市民對食物的產地有疑慮，應清洗乾淨才進食，並盡量選擇煮熟食物。

新冠肺炎｜北京市場砧板驗出病毒 醫生：魚或受污染 籲煮熟食物

【17:40】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1045），至今共有1,061名確診或疑似病人康復出院。現時共有44名確診病人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1100），一人情況嚴重（個案編號：1092），其餘40人情況穩定。

【17:25】政府專家顧問員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及環境局副局長謝展寰下午到祿泉樓視察。袁國勇表示，從最新確診病人發現病毒深入肺部，不排除出現空氣傳播。

新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓或有空氣傳播 當局懷疑渠管有微細裂痕

【16:50】新冠肺炎疫情近日有所緩和，賽馬會早於2月停開全港逾百間場外投注站，且停止六合彩投注，令不少人頓失突然發達機會。賽馬會行政總裁應家柏今日（13日）於其網誌表示，由6月22日起在非賽馬日，將重開大部分場外投注處，並提供戶口與賽日前夕投注服務。他同時預告，六合彩攪珠將於本年度馬季7月15日完結後重啟，「現階段而言，我們正考慮於重啟初期每週只舉行一次攪珠，以分散到訪場外投注處的六合彩顧客及人群」。

六合彩｜馬會應家柏：最快7月中重啟攪珠 初期每周一次

【16:20】衞生署衞生防護中心表示，本港今日新增一宗本地確診個案，患者是33歲男子，居於沙田瀝源邨祿泉樓810單位，與群組首名確診女患者為鄰，該幢大廈已有九人確診。

男患者於6月4日被安排入住檢疫中心，但同日出現發燒並被送往威爾斯親王醫院接受測試，其鼻咽拭子樣本、深喉唾液樣本及糞便樣本對病毒呈陰性反應。病人持續發燒及肺炎，於昨日（12日）接受支氣管鏡檢查，期間抽取的支氣管分泌樣本證實呈陽性反應。

新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓首病人33歲男鄰居確診 全幢九人染疫

【14:45】據了解，今天有確診個案，惟衞生防護中心不會召開記者會，僅會出稿交代。

【10:35】據了解，威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是35歲男子，居於瀝源邨祿泉樓。他在6月4日入院，接受鼻拭子及唾液檢測曾經呈陰性，最後經氣管鏡檢查發現呈陽性。氣管鏡檢查包括抽取液體或分泌物以作化驗。

▼海洋公園一號風球下重開▼

昨日總覽：

新冠肺炎．6.12｜瀝源祿泉樓群組增一確診個案 本地零感染斷纜

新冠肺炎｜瀝源祿泉樓包裝女工姑奶確診 曾發燒且兩次檢測呈陰性

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▼沙田瀝源邨群組爆發▼