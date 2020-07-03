2020年上半年成有紀錄以來最熱　6月異常炎熱為歷來第二高溫

夏日熱辣辣，今年6月更是特別炎熱。天文台今日（3日）公布今年上半年天氣回顧，形容為「異常溫暖」，平均氣溫達攝氏23度，連同平均最高氣溫25.7度皆是同期有記錄以來的最高；而平均最低氣溫21.1度是同期有記錄以來的第三高。 另外，剛過去的6月由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，本港天氣遠較正常炎熱。上月平均最低氣溫27.8度，較正常值高1.6度，是有記錄以來6月的最高。而上月的熱夜（氣溫在攝氏28度或以上）數目為18天，是有記錄以來與1993年7月並列最多熱夜數目的月份。

天文台表示，本港上半年異常溫暖，平均氣溫23度與2019年並列有紀錄以來最熱。上半年的累積雨量為963.4毫米，較同期正常值1096.9毫米少約12%。而剛過去的6月平均氣溫和平均最高氣溫分別為29.6度及32.3度，皆是6月份的第二高紀錄。由6月19日開始的連續12天熱夜更刷新6月份最長連續熱夜紀錄。

另外，天文台又指6月陽光充沛，全月總日照共192.5小時，較正常值146.1小時多約32%。儘管6月6日至8日期間連場大雨，更一度發出黑色暴雨警告信號，6月的總雨量只有397.2毫米，較正常值456.1毫米少約13%。

今年上半年平均氣溫達攝氏23度，連同平均最高氣溫25.7度皆是同期有記錄以來的最高。（天文台圖片）

+ 2

在高空反氣旋影響下，6月首五天香港天氣炎熱並夾雜陽光及驟雨。受徘徊在廣東沿岸地區的一道低壓槽影響，6月6日至8日本港天氣轉壞。這三天本港大部分地區錄得超過250毫米雨量，而荃灣、沙田、大埔及西貢的雨量更超過450毫米，新界及九龍多處地區有嚴重水浸報告。

6月6日早上的雨勢特別大，連綿不絕的大雨令天文台發出自2017年5月以來的首個黑色暴雨警告信號。當天本港錄得超過14,350次雲對地閃電，是自2005年推出閃電定位系統以來的第二高紀錄。此外，6月8日早上香港國際機場附近亦有水龍捲報告。

+ 2

至月中則迎來本港今年首個熱帶氣旋。6月12日早上在菲律賓的一個低壓區發展為熱帶低氣壓，其後命名為「鸚鵡」，並增強為熱帶風暴。在鸚鵡影響下，6月13日下午本港風勢逐漸增強，晚間吹清勁至強風程度的東南風，高地間中吹烈風，天文台一度發出三號強風信號。鸚鵡於6月14日早上稍後時間在廣東陽江市登陸，其後在內陸逐漸減弱為低壓區。

隨著高空反氣旋增強，6月底本港普遍天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。