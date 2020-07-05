天文台預測「小暑」前後酷熱　最高33度　天晴有驟雨持續至下周初

本港陰晴不定，今早陽光普照後，又迎來幾陣驟雨。天文台指，受高空反氣旋影響，本港天氣持續酷熱。明日（6日）是24節氣中的「小暑」，意指天氣開始炎熱，天文台預測明日至周三（8日）均大致天晴、日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫達攝氏33度。 天文台亦預測，周末至下周初仍然是時晴時陰，氣溫將介乎28至32度，大致天晴，但局部地區有驟雨，市民外出時最好帶備雨傘。

近日陽光普照，不少市民到沙灘暢泳。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

高空反氣旋正覆蓋中國東南沿岸地區，本港今早部分地區有驟雨，荃灣區錄得約10毫米雨量。酷熱天氣警告現在生效，天文台預測今日市區最高溫達33度，西貢於正午時分更錄得33.5度，而下午天氣持續酷熱。

在高空反氣旋支配下，本周中國東南部普遍晴朗，天氣持續酷熱，而廣東沿岸地區會有一兩陣驟雨。天文台預測，明日「小暑」將大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，料市區最高氣溫達33度，其後兩日天氣相若。翻查資料，最熱的「小暑」是在2016年，當日最高氣溫達34度；而最冷的「小暑」則在1954年，當日最低氣溫僅錄得23.3度。

至於周四(9日)起，天文台預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；其後在周末(11日)至下周初，天文台料大致天晴，但局部地區有驟雨，氣溫介乎28至32度，相對濕度介乎65至85%。