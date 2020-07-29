低壓區正形成中　天文台料周五起風勢較大　離岸風力達3號波

今個7月熱辣辣，亦是少見沒有熱帶氣旋吹襲的7月。惟天文台指，一個廣闊低壓區會在未來數天逐漸發展，其強度仍存在不確定性。與其相關的不穩定天氣會影響南海北部及華南沿岸，該區風勢較大。歐洲及美國的預報則料低壓區會發展為熱帶風暴，料周六（8月1日）至下周一（8月3日）最接近本港。 天文台則料由明日（30日）一連六日有驟雨及雷暴，周五（31日）及周六離岸風力間中達三號強風信號程度。

天文台展望明日有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨增多及有雷暴，風勢較大。（天文台網頁截圖）

七月創「空颱」還看低壓區進展

由於今年西北太平洋副熱帶高壓強烈，原本或創下首次西北太平洋7月沒有颱風生成的紀錄；然而因一個廣闊低壓區正在菲律賓一帶逐漸發展，「空颱」紀錄仍要視乎該低壓區情況。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區明日橫過菲律賓後逐漸增強，料周六下午最接近本港，但仍有一段距離；其後吹向越南河內一帶，並約於下周四（8月6日）於越南及內地交界附近登陸及消散。ECMWF預計該低壓區於周六中心氣壓為999 hPa，可達熱帶風暴程度。

▼ECMWF預測▼

+ 3 + 2

至於美國全球預報系統（GFS）則預測低壓區今日橫過菲律賓後進入南海，其後吹向海南島一帶。惟料下周日（8月2日）經過海南島後「急轉彎」吹向華南沿岸，下周一最接近本港，中心氣壓為993 hPa，同樣可達熱帶風暴程度。

本港天文台暫未公布該低壓區預測路徑，但料周五起一連五日吹東至東南風4至5級，而周五及周六離岸間中6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即三號風球風力，惟並不一定會發出三號強風信號。

▼GFS預測▼

+ 3 + 2

稍後兩、三日驟雨增多

另外，酷熱天氣警告至今日中午12時仍生效。天文台指高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預測本港今日大致天晴，但有一兩陣驟雨，日間酷熱；吹微風。展望明日有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨增多及有雷暴，風勢較大。

天文台料明日起一連六日亦會多雲，有驟雨及雷暴。周五、六氣溫則稍降至介乎27至30度。天文台又預測至下周三（8月5日）才可重見陽光，料當日大致多雲，有幾陣驟雨。短暫時間有陽光。氣溫介乎27至32度。