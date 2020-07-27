新冠肺炎｜最長酷熱天氣警告　劏房如蒸爐　鄰居隔離者走出廊跳舞

7月11日天文台發出酷熱天氣警告，截至昨日（26日）已連續生效16日，炎夏的劏房熱如蒸爐，不幸同幢住戶染上新冠肺炎，留在疫廈人心惶惶，居家抗疫甚艱難。 劏房戶余女士居住在「一劏七」的蝸居，窗外垃圾、動物糞便常傳來臭味，緊閉門窗酷熱難耐，有鄰居更在強制家具隔離期間「偷走」出走廊無口罩跳舞，炎夏中更增恐懼。。 僅租住一個單人床位的舒先生，要與多人共用廁所廚房，今個月居住的大廈淪為疫廈，出入時更添一分戰戰兢兢，除了勤消毒，也只能拉下布簾延長在床上獨處時間。

▼余女士熱如蒸爐的劏房生活▼

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截至昨日（26日），酷熱天氣警告已發出超過370小時，成本港有紀錄以來最長，站在街上片刻已令人汗流浹背。步入余女士面積約60呎、月租近3,000元的蝸居，側身才能勉強內進，即使有兩扇窗，但常有貓兒在其窗外被僭建的簷篷上排泄、樓上也會亂拋垃圾，雨後更會發臭，投訴不果索性關上窗戶，單位內更見陰暗侷促，室內溫度較記者在樓下量度的高3度。

以往的盛夏，余女士放假時會往外走，到附近屋邨空曠地方、商場或超市乘涼，但今年遇上疫情，近來確診個案每日百宗，政府多次呼籲居家抗疫，她也盡量足不出戶。天氣酷熱時同一單位內的鄰居也會開冷氣消暑，但因沒有窗戶，其冷氣機釋出的熱氣散至走廊，一開門熱氣直逼余女士的單位，有時只好連門也閉上，把自己困在幾乎密閉空間，對著四面牆，有時電視信號不好，只好唸佛經或與同事傾電話打發時間。

但是，煮食時又面對蒸氣在房子裡瀰漫，頓成桑拿房，「當『消脂』，煮飯後馬上沖涼、開冷氣」，但因電費較一般住戶昂貴，享受一小時冷氣又轉回風扇，「好悶熱，覺得個人暈陀陀，個頭好似有煙，一日起碼要換三套底衫」。

余女士任職屋邨保安，常與住客接觸，但確診個案每日百增，工作地方亦爆疫，令她上班時也甚擔憂。（盧翊銘攝）

驚見家居隔離鄰居走廊跳舞 憂「播毒」染疫

任職屋邨保安的她，接觸不少居民，屋邨內亦有確診個案，曾購入面罩希望在工作時抗疫，但身邊沒有同事戴，也怕被指戴了形象不好，又放棄了。為了不把病菌帶回家，她每次回家後必先清潔消毒，有時還會戴口罩到共用走廊打掃，但消毒用品不便宜，故用上鄉下偏方，用艾葉、碌柚葉、黃皮葉等煲水，用作抹地、洗澡。

自言抗疫功夫不差，但鄰居的不自律卻為余女士增添不少擔憂。有同一單位的長者曾回內地，返港後在劏房接受14日家居隔離，期間兩人曾在走廊相遇，發現她手上戴著檢疫手帶，又見她門常開，有時還會在走廊跳舞，余女士不喜與他人起衝突，但內心盡是擔憂，「做人唔可以太自私，應該關埋門，但老人家唔知點講」。

舒先生在石硤尾租住一個劏房單人床位，與其他租客共用廚廁、洗衣機等。（黃寶瑩攝）

床位租客與多人共用設施：避無可避、只能勤消毒

病菌可透過共用設施傳播，但部分劏房租客要共用廁所、廚房等設施，與他人的接觸變得避無可避。今年21歲的舒先生在石硤尾租住一個劏房單人床位，與另外兩人同房，整個單位有約十人同住，多從事勞動性行業。

放假大部分時間留在碌架床上層抗疫，靠看書、玩電話、睡覺打發時間，但離開睡床，與其他租客的接觸變得無可避免，使用共用設施時，他用朋友介紹的廉價消毒粉溝水自製消毒噴劑先行清潔，一支成本不用一元，減輕經濟負擔，有空時連碌架床的樓梯也會仔細抹一遍，擔心下床租客說話時把飛沫噴到梯級，把病菌又沾到其腳下。

▼舒先生留床位抗疫 租客間接觸避無可避▼

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突成疫廈住客 無法返工遂自費檢測

記者好奇太過講究會否惹來其他租客不滿，他認為只為保障雙方，直至今個月中大廈出現首宗確診個案，令其憂慮更大。從室友口中得知四層樓之隔有人確診，他第一時間是擔心影響工作，亦感精神緊張，「大廈4樓有人確診，搭電梯時最怕有人從4樓入來，又怕有人唔戴口罩，出電梯第一時間要消毒、清潔雙手」。

政府會向疫廈居民派樣本瓶檢測，但至今仍未見人，也沒有通告知會有關居民確診及清潔情況，舒先生僅從保安口中得知今個星期會派，沒有確實日子及時間。但是，公司要求檢測呈陰性後才上班，面對手停口停影響收入，他最終自費檢測。

胡加沂希望政府做足預防及清潔工作，例如盡早到疫廈大清洗，迅速派發樣本瓶檢測，令居民安心抗疫。（盧翊銘攝）

社協：劏房戶憂留在家中好危險

社區組織協會早前發表劏房住戶受炎夏影響報告，100個受訪戶中95%認為家中比室外熱。社區組織幹事胡加沂表示，居住環境最差是深水埗一個天台屋，室內氣溫高達38.3度，較室外高4、5度，屋內也沒有窗戶、獨立廚房，煮食時蒸氣久久在室內徘徊，亦有鼠患、蚊蟲、漏水等問題。

胡稱，以往劏房戶在夏天多到商場涼冷氣，但今年因疫情關係，政府呼籲多留在家中抗疫，奈何即使做足個人防疫功夫，但若鄰居或公眾地方的衞生不足，也會令劏房戶認為留在家中也好危險。她希望政府做足預防及清潔工作，例如盡早到疫廈大清洗，迅速派發樣本瓶檢測，令居民安心抗疫。