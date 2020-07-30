天文台發特別天氣提示　料季風低壓移海南島　未來數日狂風大驟雨

本港連日天氣酷熱，陽光普照。然而天文台預測位於南海中部的一個廣闊低壓區，會在未來一連六日為本港帶來大雨及雷暴。天文台今日（30日）發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓以西的季風低壓會在未來數天橫過南海中北部，移向海南島一帶，並有可能進一步發展。受其影響，未來數天華南沿岸間中吹強風，有狂風大驟雨及雷暴。 根據美國預報系統，料該低壓區移向海南島後，會「急轉彎」吹向廣東沿岸，更會於下周一（8月3日）最接近本港，可達強烈熱帶風暴程度，其後在本港西面陽江一帶登陸。

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天文台指，預料受季風低壓影響，未來數天華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面亦有湧浪，市民應留意天氣變化。天文台亦強調會密切監察該季風低壓的發展及其對香港天氣的影響。

天文台解釋，季風低壓與熱帶氣旋都是擁有旋轉環流的低壓系統，但結構上有明顯分別。若果大氣環境配合，季風低壓有機會發展成熱帶氣旋。

天文台又料隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周中後期廣東沿岸驟雨減少；又預測明日（31日）至下周日（8月2日）吹四至五級風，周六（8月1日）離岸更料為6至7級，風力達三號風球程度。

▼ECMWF預測▼

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歐洲及美國天氣預報系統料低壓區移向越南或廣東

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，低壓區移向海南島一帶，周六中心氣壓為999 hPa，可達熱帶風暴程度。該低壓區料橫過海南島後，繼續移向越南一帶，下周二（8月4日）將於河內附近登陸並消散。

至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測低壓區移向海南島一帶，惟料下周日經過海南島後「急轉彎」吹向廣東沿岸，下周一最接近本港，並在本港西面陽江一帶登陸；即預測會西登，對港影響較東登為大。而料最低中心氣壓為986 hPa，可達強烈熱帶風暴程度。

▼GFS預測▼

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天文台料未來數天華南沿岸間中吹強風，有狂風大驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台指，位於菲律賓以西的季風低壓正為廣東沿岸海域帶來驟雨。本港今日天色良好，正午時分氣溫普遍上升至33度左右。而今早多區則出現驟雨，尖沙咀及將軍澳等地區雨量介乎10至20毫米。在驟晴驟雨下，本港早上亦出現彩虹。天文台預測今日部分時間有陽光，天氣酷熱；有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏東風，稍後離岸風勢清勁。

天文台展望未來兩三日有驟雨及狂風雷暴，風勢頗大；下周初有大驟雨。料至下周四（8月6日）才重見陽光，天文台料下周四短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周五（8月7日）是廿四節氣中的「立秋」，代表日間天氣仍然炎熱，而清晨和晚間的空氣已經開始稍稍涼爽。本港天氣則繼續炎熱，天文台料立秋當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫則介乎28至32度。