呂宋海峽低壓區逐漸發展　歐美預測相繼逼近台日韓　或升級成颱風

颱風過後，本港迎來陽光普照的天氣。明日（22日，星期六）是廿四節氣中的「處暑」，代表夏天暑氣逐漸消退，秋天漸近，但受高空反氣旋支配，天文台料周末天氣酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度。天文台預測下周中後期驟雨增多及有雷暴，下周四及五（27日及28日）更迎來狂風雷暴，令本港稍降溫。 此外，現時位於呂宋海峽的低壓區會在未來數日逐漸發展，但非移近本港，料橫過台灣以東海域並大致移向東海。根據歐美預測，該低壓區有機會逐漸增強，至逼近南韓時更升級至颱風程度。

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分部分地區已升溫至33度以上。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

明日「處暑」最高33度

酷熱天氣警告現正生效，在正午時分部分地區已升溫至33度以上，天文台表示今日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。

受高空反氣旋的支配，周末期間中國東南部普遍晴朗及酷熱。天文台預測明日「處暑」及下周日均有陽光，且日間酷熱，市區最高溫達33度，但局部地區有驟雨。

一股西南氣流會在下周影響華南沿岸，並在下周中後期漸轉活躍，廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。回看本港，天文台預料下周二開始暫別陽光，且天氣逐漸轉差，周四及周五更迎來多雲，有驟雨及狂風雷暴的天氣，屆時市區最高氣溫或降至30度，多雲及有驟雨的天氣料持續至月底。

（天文台網站截圖）

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低壓區料北上台日韓 不影響香港

此外，送別颱風「海高斯」後，天文台預測現時位於呂宋海峽的低壓區會在未來數日逐漸發展，橫過台灣以東海域並大致移向東海。參考歐美預報系統，均預測該低壓區料對本港影響不大，明日最接近台灣，但其後預測稍有分歧。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區掠過日本沖繩後，直向韓國濟州市、首爾一帶，下周四（27日）海平面中心氣壓約966hPa，達颱風程度。而美國全球預報系統（GFS）預測低壓區在下周日最接近日本沖繩，強度或達熱帶風暴程度，其後在下周四晚最接近韓國濟州市，同樣預測可升級至颱風程度。

但是，早前大部分電腦模式捕捉不到「海高斯」的迅速增強及實際強度，直至「海高斯」在港增強成颱風，但各模式依然預測其只是一股頗弱的低壓系統，可見預報模式不能盡信。

▼ECMWF預測▼

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▼GFS預測▼