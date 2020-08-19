海高斯風球｜低壓區迅速增強至颱風掛九號風球　天文台拆解三因素

熱帶氣旋「海高斯」來去匆匆，迅速由低壓區增強至颱風，不足一日亦由一號風球升級至九號風球，澳門更於清晨5時改發十號風球。今早正值天文大潮，加上風暴潮影響，部份低窪地區更被淹浸或海水倒灌 「海高斯」升級至颱風級數，成今年目前最強熱帶氣旋。天文台高級科學主任林靜芝表示，受三大有利氣象條件影響，則海水溫暖、微弱垂直風切變及良好的高空輻散，「海高斯」成1979年超強颱風「荷貝」後最短時間由一號升至九號風球的颱風，是有紀錄以來第四短。

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靠近香港後才被命名「海高斯」 「無花果」之意

天文台早在周一（17日）發出特別天氣提示指位於呂宋附近的廣闊低壓區，會在下午進入本港800公里範圍內，預告有機會進一步發展成為熱帶氣旋，但已預料周三會迎來狂風大驟雨及雷暴的天氣，吹東至東南風5至6級，即可達三號風球風力。當日內地中央氣象台已預計該低壓區有機會發展成熱帶風暴，甚至颱風級數。

低壓區靠近香港時不斷加強，形成熱帶風暴後被命名為「海高斯」（Higos）——由美國提供的名字，西太平洋群島查莫羅語「無花果」的意思。

採取靠北路徑 比最初預測更近本港

海高斯逼近， 昨日（18日）凌晨3時40分天文台發出一號戒備信號。根據當時預測路徑，天文台預料「海高斯」會在昨晚至今早於香港西南約150公里內掠過，較原先預測的約200公里內更接近本港，當時天文台已預告由於「海高斯」比實際路徑較為靠近沿岸地區，發出八號風球的機會比原定高。

同日下午2時20分，天文台發出三號強風信號，「海高斯」亦再升級至強烈熱帶風暴。

最近澳門30公里 臨埠掛十號風球

當「海高斯」集結在香港東南偏南約130公里，天文台在昨晚22時40分發出八號東北烈風或暴風信號，其後在近一小時後發出黃色暴雨警告。強烈熱帶風暴海高斯增強為颱風，天文台在凌晨1時30分改發九號烈風或暴風增強信號，是2018年超強颱風山竹襲之後，首個九號波。

在凌晨4時，颱風「海高斯」集結在香港天文台之西南約80公里，最接近本港；至凌晨5時，「海高斯」集結於澳門西南偏南約30公里，澳門改發十號風球。直至早上7時前，「海高斯」在廣東珠海市登陸，逐漸遠離香港，本港風勢才逐步減弱。

天文台早在周一發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的廣闊低壓區會在下午進入本港800公里範圍內，預告有機會進一步發展成為熱帶氣旋。（梁鵬威攝）

天文台拆解快速升級三大主因

林靜芝解釋，受有利氣象條件影響，即海水溫暖、微弱垂直風切變及良好的高空輻散，令「海高斯」一日內由低壓區升級成颱風。她說，日前已預告「海高斯」會於香港西南約150公里內掠過，已算是近距離，天文台預測到該熱帶氣旋趨勢，亦對其逼近有心理準備，但至於距離本港有多近及其程度則需要更多數據分析。

「西登」影響更大 易有風暴潮

至於發出九號號風球，她解釋不是看風暴潮，而是主要看風力，加上今次「海高斯」移動路徑是「西登」，風力影響較「東登」帶來影響更大，但確實影響要根據收集的塌樹、水浸等報告才能評估。天文台曾解釋「東登」及「西登」分別，由於氣流在北半球以反時針方向進入熱帶氣旋中心，若熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，也較乾燥；相反若熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮。所以若是後者，將會帶來巨大風災。

杜鵑接近香港時的路徑圖。（天文台網站截圖）

22小時「一變九」 1979年以來最快

「海高斯」由一號波升級至九號波，前後相距21小時50分鐘。翻查資料，2003年9月的颱風「杜鵑」襲港，是自1999年以來香港天文台首次發出九號烈風或暴風風力增強信號的熱帶氣旋，由1號波發展成9號波同樣相距近22小時，較「海高斯」長5分鐘。

當時「杜鵑」在太平洋上已發展成一個熱帶低氣壓，初時移動緩慢，其後逐步增強成颱風，在橫過南海北部期間曾出現雙重眼壁結構。「杜鵑」與香港天文台最近僅相距約30公里時，天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號。

翻查資料，最短由一號波升級至九號波是1949年9月一個無名颱風，在短短13小時15分已迅速升級；其次是1961年5月的「愛麗斯」，僅16小時35分內升級；第三是1979年的「荷貝」，只有21小時05分便升級；排名第四短已是今次的「海高斯」。