天文台料超強颱風海神移向朝鮮半島　本港有雷暴驟雨天持續至月中

本港今日（4日）天陰陰，下午短暫時間有陽光及酷熱，酷熱天氣警告現正生效！天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響華南沿岸，屆時本港驟雨將逐漸增多及有雷暴，料該天氣將持續至下周末。 此外，超強颱風「海神」會在未來兩三日靠近琉球群島至日本九州一帶，並移向朝鮮半島，料至下周二（8日）進入內陸後才減弱至颱風級別。

超強颱風「海神」會在未來兩三日靠近琉球群島至日本九州一帶，並移向朝鮮半島。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

今日局部地區有驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫升至33度。

天文台表示，廣東在未來一兩日持續酷熱，但局部地區有驟雨，料短暫時間有陽光的日子將持續至下周二（8日），市區最高氣溫達32度。天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響華南沿岸，該區驟雨逐漸增多及有雷暴；本港下周四（10日）起將暫別陽光，迎來大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴的天氣，天陰陰天氣將持續至下周初。

此外，「海神」已升級成超強颱風，在正午12時，集結在鹿兒島之東南偏南約1140公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並繼續增強，料會在未來兩三日靠近琉球群島至日本九州一帶，並移向朝鮮半島，在下周二進入內陸地區後才減弱成颱風，翌日才再減弱成溫帶氣旋。

超強颱風海神移動路徑。（天文台網站截圖）