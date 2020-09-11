彩虹出沒洗版　天文台料微弱東北季候風駕到　周末有雨及雷暴

本港近日天氣陰晴不定，亦經常下起驟雨。天文台預測，受一股微弱的東北季候風影響，未來兩三日廣東沿岸間中有雨及雷暴。隨著高空反氣旋稍為增強，華南沿岸下周中期驟雨減少，天色好轉，天氣炎熱。 根據天文台九天天氣預測，未來九日均會有雨，至下周二（15日）才可重見陽光。然而天文台亦料，下周後期天色再轉差，9月20日周日的最高氣溫亦跌穿「3字頭」至29度。

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本港今日（11日）多區亦有驟雨，截至中午12時，沙田及大埔一帶過去一小時雨量超過10毫米；將軍澳、尖沙咀及青衣等雨量亦超過2毫米。氣溫方面，截至中午12時40分，多區錄得超過攝氏30度，包括天文台錄得最高30.2度，上水及深水埗等則錄得33度或以上；大美督更錄得34.5度。

天文台指，影響廣東沿岸的低壓槽正逐漸減弱，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏南風。展望未來兩三日間中有雨及幾陣雷暴，下周中期天色好轉。

天文台預測未來九日均會有雨，至下周二（15日）才可重見陽光。（天文台網頁截圖）

根據九天天氣預測，料驟雨及雷暴天氣一直維持至下周一（14日）。至周二則大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫介乎27至31度。然而晴天天氣維持不久，天文台料下周六（19日）又間中有驟雨及幾陣雷暴。受雨勢影響，料9月20日周日的氣溫介乎26至29度，最高氣溫終跌至低於30度。