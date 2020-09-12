天文台預測下周末狂風雷暴　中央氣象台：有颱風將影響華南沿岸

本港近日天氣時晴時雨，惟下周或再有熱帶氣旋吹襲。天文台預測下周中期中國東南部天色會短暫好轉，但一個廣闊低壓區會在下周後期為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。內地中央氣象台料未來10天，菲律賓以東海面將有一個颱風生成，下周二（15日）後為南海及華南沿海地區帶來風雨影響。 美國預報系統亦預測低壓區於下周三（16日）橫過菲律賓進入南海，其後趨向海南島一帶，下周四（17日）及下周五（18日）最接近本港。該低壓區中心最低氣壓最低料為999hPa，屬熱帶風暴級。天文台則料本港在20日及21日一連兩將有狂風雷暴。

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▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

GFS及ECMWF均預測趨向海南島一帶

天文台指，一股微弱的東北季候風正影響廣東，而一道低壓槽會在未來數天為沿岸地區帶來間中有雨的天氣。預料下周中期中國東南部天色會短暫好轉，但一個廣闊低壓區會在下周後期，為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。

內地中央氣象台今日的預測提到，菲律賓以東海面將有一個颱風生成，在下周二以後為南海及華南沿岸地區帶來風雨。

美國全球預報系統（GFS）同樣預測，低壓區於下周二在菲律賓東面形成，其後於下周三橫過菲律賓進入南海，其後趨向海南島一帶。另外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測，低壓區趨向北部灣一帶，與港距離較遠，強度料僅為熱帶低氣壓。

天文台展望未來數天間中有雨，下周中期短暫時間有陽光。明日（13日）則大致多雲，間中有雨及幾陣雷暴。氣溫介乎26至30度，相對濕度為75%至95%。

至下周五（18日）起，一連4日亦將有驟雨，而天文台更料下周日有幾陣狂風雷暴，氣溫則介乎26至29度，最高氣溫跌穿「三字頭」。9月21日同樣料多雲，間中有雨及幾陣狂風雷暴；氣溫則再稍降為介乎25至28度。