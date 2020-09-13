天文台料低壓區周末逐發展　本港迎四日狂風雷暴　秋分降溫至24度

本港近日天氣陰晴不定，天文台預料一個廣闊低壓區會在本周後期於南海中至北部逐漸發展，受其影響，本港周五（18日）起一連四日有驟雨及狂風雷暴。參考歐美預報系統，近周末時一個低壓區最接近本港，但估計其強度不高，中心最低氣壓只有1000hPa，即達熱帶低氣壓級別。 至於本港天氣，下周一（21日）市區最低氣溫只有攝氏25度，翌日是二十四節氣中的「秋分」，傳統上過了這天，白天會越來越短，夜晚會慢慢加長，天氣也開始慢慢變涼。天文台預測，當日短暫時間有陽光，但最低氣溫進一步稍降至24度。

本港近日陰晴不定。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

天文台預料，一個廣闊低壓區會在本周後期於南海中至北部逐漸發展，受其影響，接近周末華南沿岸有驟雨及狂風雷暴。根據最新九天天氣預報，本港周五開始大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，周末時吹東風4至5級，市區氣溫降至30度以下，天氣明顯轉涼。

歐美預報系統暫料低壓區強度不高

參考歐美預報系統，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預料，一個低壓區在周三（16日）掠過菲律賓進入南海，逐漸移近海南島及在其附近海域掠過，周五（18日）時中心最低氣壓只有1000hPa，即達熱帶低氣壓，與本港保持一定距離。而美國全球預報系統（GFS）同樣預料一個低壓區在周三進入南海，預測的距離較靠近本港，但強度不及昨日預測，料中心最低氣壓只有1001hPa，周五橫過海南島。

秋分最低氣溫降至24度

至於本港天氣，今日下午短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴。本港上空今日亦出現日暈。天文台曾解釋，「暈」是由於懸浮在大氣中的冰晶，將太陽光或月光折射或反射而形成的光學現象，通常呈環狀或弧狀，內含紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色，而大氣中的冰晶通常是由卷狀雲帶來。日暈亦分為「小暈」及「大暈」，分別是22度暈和46度暈。「小暈」是以發光體為圓心，角半徑為22度的一種內圈呈淡紅色、外圈為紫色或白色的光環，光環內的天空明顯比光環外暗淡。而「大暈」則是角半徑為46度的暈環，較為罕見，一般比「小暈」暗。

天文台預測，一股偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，而高空擾動會在本周中期為南海北部帶來不穩定天氣，帶來短暫時間有陽光，有幾陣驟雨的天氣，周三及四市區最高氣溫達32度。

受一個廣闊低壓區影響，本港天氣進一步轉差及降溫，天文台預測最快下周二，則「秋分」當日陽光再現，將短暫時間有陽光，但氣溫並沒有因此上升，反之市區最低氣溫降至24度，帶來秋涼。