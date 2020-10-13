浪卡風球｜風力不似預期掛錯波？　林超英：烈風帶非常接近

熱帶風暴「浪卡」遠距離襲港，天文台於今日（13日）5時40分發出8號東北烈風或暴風信號時，當時浪卡集結在本港西南偏南約450公里，成為近60年來「最遠8號波」。市民享一日「風假」，不少人外出看電影及閒逛，有人稱風勢不大、天文台「掛錯波」。 天文台解釋，早上凌晨開始，香港部分高地及離岸海域都開始出現烈風，考慮到公眾安全的前提下，當時有需要發出8號烈風或暴風信號。雖然浪卡逐漸遠離本港，但東北季候風持續；加上浪卡的雨帶開始影響本港，風力明顯增強。 前天文台台長林超英則指，浪卡北面的環流與東北季候風匯合，疊加起來在熱帶氣旋的外圍輕易產生一條烈風帶，因此最強的風不在氣旋的中心附近，而在數百公里外。他又稱，今早烈風帶非常接近香港，只要向北漂移10多公里，維港兩岸就會吹烈風，形容情況「牙煙」。

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在「浪卡」吹襲下，天文台今早發出8號東北烈風或暴風信號，但當時浪卡距離本港450公里；即使在今日凌晨約1時至2時最接近本港時，亦足足距離本港440公里。另外，天文台懸掛8號風球時，僅橫瀾島最高持續風速達烈風程度，即達8號風球的風力。

另外，浪卡天文台發出8號東北烈風或暴風信號時，浪卡中心附近最高持續風速約為每小時85公里，強度只屬熱帶風暴，不但遠遠未達颱風級別，連次一級的強烈熱帶風暴亦未達到。

在今日下午2時，浪卡集結在香港之西南約530公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。而在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時82、67及65公里，最高陣風分別超過每小時93、91及90公里，共有四個地區錄得最高持續風速達烈風程度。

天文台：交叠地方風力增強 部份地區吹烈風

不少市民都認為浪卡「弱過3號波」，天文台就解釋，由於秋天有東北季候風吹向香港，同一時間有浪卡的東南風，有機會造成暴風或烈風。而交疊的地方亦見到本地風力有增加。從早上凌晨開始，香港部分高地及離岸海域都開始出現烈風，例如橫欄島、長洲附近。考慮到公眾安全的前提下，天文台有需要當時已經要發出8號烈風或暴風信號。雖然浪卡逐漸遠離本港，但東北季候風持續；加上浪卡的雨帶開始影響本港，會加強風力。

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林超英：烈風帶向北移10公里 維港兩岸會吹烈風

前天文台台長林超英於其Facebook撰文指，浪卡離港400多公里掛8號風球，其實是秋季颱風的特色。因東北季候風已經有能力吹到南海北部，熱帶氣旋進入南海後，它北面的環流（東至東南風）與東北季候風匯合，疊加起來在熱帶氣旋的外圍輕易產生一條烈風帶，因此最強的風不在氣旋的中心附近而在數百公里外。

他又指，今早烈風帶非常接近香港，長洲和橫瀾島已吹烈風，「只要向北漂移10多公里，維港兩岸就會吹烈風了」，直指「你說是否『牙煙』！」

梁榮武：唔係等全港吹烈風先掛波

天文台前助理台長梁榮武認為，浪卡只屬熱帶風暴，與本港距離亦甚遠。然而因東北季候風的因素，令判斷更難。他又指，雖本港為彈丸之地，但東面和西面的風力已有很大差異，「西貢可能無乜風，但長洲、大嶼山可以好大風。」而發出熱帶氣旋警告信號屬預測，「唔係要等全港到吹到烈風先掛波。」他認為在考慮市民安全下，有「踩界」情況時偏向穩陣是可取態度。

對於天文台在浪卡開始遠離本港才「掛波」，亦料本港在下午才開始大雨，是否浪卡「愈遠愈大風？」梁榮武解釋，浪卡的氣流與東北季候風匯聚，令空氣上升、冷卻，並產生雨帶，他形容「去到某個位風帶影響到香港。」梁又指，風向亦有影響，如吹備北風，本港北面山脈有如屏障；當風向轉偏東時，會無屏障地直接吹襲，故感受到的風力會較中。