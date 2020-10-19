天文台料熱帶氣旋周四五本港以南600公里掠過　將增強成颱風級別

踏入10月中旬，風季仍未完結。天文台表示，在今晚（19日）11時，一個熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約600公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。 根據目前預測移動路徑，該熱帶氣旋將進入南海中部，周四（22日）至周五（23日）逼近本港以南約600公里範圍，並增強至颱風級別，其後大致移向越南中部至海南島以南一帶。 天文台指東北季候風會在本周持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，這個風的際遇與上周令天文台發出8號風球的熱帶氣旋「浪卡」不同，將遇上乾燥北風，東北季候風料不會成為該熱帶氣旋「助攻」，預測本港周四至六吹清勁（4至5級）北至東北風，離岸間中達6級的強風程度，即等同3號風球風力。

↓↓上周熱帶風暴浪卡上周襲港情況↓↓

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料周三進入本港800公里範圍

天文台預料，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西移動，大致移向越南中部至海南島以南一帶，接近周末南海北部風勢頗大及有雨。

目前該熱帶氣旋仍維持熱帶低氣壓級別，暫時未有名字，天文台料其明日（20日）升級至熱帶風暴，周三 （21日)進入本港800公里範圍，周四至周五逼近本港以南600公里範圍，並再升級成強烈熱帶風暴，其後亦會進一步升級成颱風。

位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西移動，大致移向越南中部至海南島以南一帶。（天文台網站截圖）

未來本港主要受東北季候風影響

回看本港，受乾燥的東北季候風影響，為本港帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼。根據最新九天天氣預測，未來多日都是天晴乾燥，至周末及下周初離岸風間中達6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達3號風球風力。

天氣未見轉差，但氣溫明顯稍涼，天文台料周五市區最低氣溫降至攝氏21度，下周日（25日）重陽節當日將部分時間有陽光，氣溫介乎22至27度。

（天文台網站截圖）

衞星圖片顯示正增強的熱帶氣旋正漸漸成形，不可小覬。(天文台圖片)

兩大預測機構歐洲中期天氣預報中心ECMWF及全球預報系統GFS的電腦預測移動路徑，大若一致，都是趨向海南島方向。

↓↓歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測↓↓

↓↓全球預報系統GFS預測↓↓