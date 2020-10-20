沙德爾將升級颱風　周五晚港南方600公里掠過　天文台或發1號風球

在菲律賓呂宋島以東集結的熱帶氣旋已增強成熱帶風暴，並命名為「沙德爾」（Saudel）。在今日（20日）下午4時，沙德爾集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向西移動，時速約25公里，今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，周五（23日）晚最接近本港，以颱風級別在本港以南約600公里掠過，屆時本港離岸風間中達6級，且有一兩陣微雨，隨後向西大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台指，按照現時預測路徑，沙德爾會在明日（21日）與香港保持一段距離，對本港的直接威脅不大。隨後天文台會視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。