【天文台科普】颱風浪卡威力弱不配8號風球？三大原因說明冇掛錯

熱帶氣旋浪卡為本港帶來的天氣沒有預期那麼惡劣，但發出八號風球仍然是需要的，原因主要有三個。 （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

(1) 預料會有大風

今次香港除了受熱帶氣旋浪卡的影響，同時亦有東北季候風的「助攻」。簡單來說，我們南面有低氣壓（浪卡），周圍的空氣會自然流入低氣壓形成風，但今次我們北面同時有高氣壓（東北季候風），令氣壓差更大，因此流入低氣壓的氣流更加強，形成比沒有季候風時更大風的情況（圖一），這便是「共同效應」。「共同效應」加大了預測難度。

在預計「共同效應」的影響下，各大電腦模式亦預測香港高空近1000米的風力會在十月十三日早上達烈風（63-87公里/小時）至暴風（88-117公里/小時）程度（圖二）。電腦模式亦顯示香港附近在十三日會不時出現烈風（圖三）。

(2) 高地及離岸受大風影響

事實上，在上午發出八號風球之前，香港部分高地及離岸地方已間中出現烈風。例如橫瀾島的十分鐘平均風速在十三日上午3時左右曾達每小時75公里，而最高陣風為每小時86公里。而在本港以南的黃茅洲，其十分鐘平均風速更在午夜前已高達每小時82公里。在十三日早上發出八號風球之後，香港南部的橫瀾島及長洲泳灘的十分鐘平均風速曾分別達每小時75和64公里，達烈風程度。中午過後，香港南部地區風勢較大，維多利亞港的青洲亦間中出現烈風，黃茅洲更曾錄得暴風。因此，從十三日上午3時開始至下午，本港不同地方曾出現烈風。值得注意的是，本港南部風勢較大，而較北部則風勢較弱，特別在十三日上午時份。而到下午，本港普遍風力比上午為強。

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+ 9 + 9 + 9

(3) 預料會有狂風大雨

當季候風的東北風和熱帶氣旋浪卡的東南風在華南沿岸附近匯聚，空氣中的水汽被迫抬升後冷卻，產生降雨（圖三）。降雨夾雜「大風」會令天氣變得惡劣。各大電腦模式在十二日均預測十三日香港或近岸地區會有大雨，而與雨帶相關的狂風亦會影響本港（圖四）。十三日下午的雷達圖可以見到有頗強的雨帶在南海北部靠近廣東沿岸（圖五），但受較乾的東北季候風影響，這些強雨帶在移近沿岸地區時有所減弱，因此本港的雨勢，特別是十三日早上的雨勢較電腦預測為弱，而烈風影響的範圍亦主要集中在本港高地及南部地區，令十三日上午的天氣比預測好。

在秋季，即使熱帶氣旋距離香港頗遠，但因有季候風的「助攻」，香港所承受的風力仍然不容忽視。熱帶氣旋浪卡在香港以南約440公里掠過，但天文台仍需要發出八號風球，成為自1961年以來距香港最遠而又需要發出八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋。