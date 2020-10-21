熱帶風暴沙德爾周五逼港500公里　天文台：明日稍後考慮掛1號風球

本港近日秋風送爽，秋意甚濃，然而或再受熱帶氣旋影響。熱帶氣旋沙德爾今日（21日）下午已進入香港800公里警戒範圍，天文台指按照現時預測路徑，沙德爾會在明日（22日）大部分時間與香港維持一段距離，移動速度亦會較慢，對本港的直接威脅不大；隨着沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，天文台會在明日稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。 天文台料沙德爾會在未來兩三日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。根據天文台九天天氣預測，周五（23日）起一連三日離岸吹6級風，即達3號風球的風力；料海有大浪及湧浪。 另外，天文台亦料周五、六（24日）市區最低氣溫為攝氏21度，而多區包括打鼓嶺、長洲等最低更跌穿「2字頭」至僅19度。

周末離岸風力間中達3號風球程度

天文台指，在今日正午12時，熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約650公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。天文台早前曾預測沙德爾將增強至颱風級別，但最新則調低預測，料沙德爾最強維持在強烈熱帶風暴，周五、六逼近港500公里範圍。

周五料會吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級；周六離岸同樣吹6級風；而周日（25日）重陽節初時離岸間中6級風。根據蒲福氏風級表，6級風即屬強風程度，達3號風球風力。

內地中央氣象台則料沙德爾將先以10公里左右的速度在南海東部海面緩慢向西北方向移動，周五開始轉為偏西方向移動，移速加快並趨向海南島東南部近海，強度逐漸加強，預計最大強度可達強熱帶風暴級或颱風級。

而受沙德爾和冷空氣的共同影響，今明兩日東海西南部、台灣海峽、台灣以東洋面、南海北部和中部、廣東中部沿海、台灣沿海、海南島西部沿海等將有7至8級大風。日本、台灣氣象機構預測亦相近，料沙德爾將移向越南中部一帶。

天文台料周五（23日）起一連三日離岸吹6級風，即達3號風球的風力。（天文台網頁圖片）

周五「霜降」最低21度

在本港，天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港各區相對濕度普遍下降至60%左右。預測今日天晴乾燥。吹和緩北風，離岸風勢清勁。展望明日天晴乾燥，早晚稍涼。海有湧浪，隨後一兩日雲量增多，風勢頗大。隨着空反氣旋稍為增強，下周初華南天色好轉。

天文台預測，明日天晴乾燥，海有湧浪。氣溫介乎21至28度，相對濕度則為40%至70%。周五為廿四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，代表天氣漸冷。天文台料周五初時大致天晴及乾燥，稍後漸轉多雲及有一兩陣微雨。海有大浪及湧浪。氣溫介乎21至26度，相對濕度則為45%至75%。

另外，天文台料周六大致多雲，有一兩陣微雨。海有大浪及湧浪。市區氣溫再稍跌至介乎21至25度，流浮山、打鼓嶺及長洲等多區更跌至最低19度。天氣稍涼，市民外出要帶備外套。而周日重陽節天文台則料部分時間有陽光，日間乾燥。海有大浪及湧浪。氣溫介乎22至26度。