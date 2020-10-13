浪卡風球｜八號風球學校可照常進行網課？原來教育局指引係咁……

熱帶風暴浪卡襲港，天文台今日（13日）清晨5時40分改掛8號東北烈風或暴風信號，教育局隨即宣布所有日校今日停課。不過，在經歷了大半年疫情的洗禮，上班人士即使不用回辦公室，其實也要在家工作；學生亦已習慣了網上教學，因此今時今日的8號風球，一家人在家也不是閒著的。

教育局在昨日（12日）向各學校校長發的訊息：

８號風球仍有網課

保良局蔡繼有學校發通告指，網上樂器班及下午的中學網上課堂將依原定時間進行。（學校網頁）

根據教育局回應學校查詢有關八號或以上的颱風警告生效時，學校可否安排網課一事，教育局指：「各學校可按教育局明日宣佈停課作準，不用安排網課。如學校要安排網課，也要得到法團校董會、校監及各持分者的批准。」而今日亦的確有部分學校安排了網課處理，當中包括保良局蔡繼有學校，校長劉筱玲今日向家長發通告指，網上樂器班及下午的中學網上課堂將依原定時間進行。

教育局未有新指引 打風仍是應該停課

根據目前教育局有關八號或以上熱帶氣旋警告信號學校安排指引，所有學校均應停課，即使如信號發出時，學生已在上學途中，學校應 實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生並須在安全情況下，讓學生盡快回家。

按圖即睇教育局的熱帶氣旋的停課指引：

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將軍澳循道衛理小學今日亦作停課處理，沒有安排任何網課。校長林德育得悉如有法團校董會、校監及各持分者的批准，方可安排網課，但認為將來遇上「打風」日子，仍會以停課安排處理，他指：「會繼續依教育局颱風停課指引處理，除非教育局對於颱風停課指引有修訂。」