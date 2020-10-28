萬聖節現藍月亮　歐美預測兩個熱帶氣旋或形成撲菲律賓台灣　

天文台預測今年有4至7個熱帶氣旋影響本港，至今已有5個，風季似是未完。颱風「莫拉菲」今日（28日）橫過越南中部，天文台預測位於西北太平洋的一個低壓區會在未來數天逐漸發展為熱帶氣旋，並移向菲律賓。參考歐美預報系統，一個熱帶氣旋將於下周初進入南海，或升級至熱帶風暴級別；另一熱帶氣旋強度更大，下周後期在菲律賓以東徘徊，或達超強颱風級別。

+ 7 + 7 + 7

颱風「莫拉菲」的外圍雨帶正影響南海北部，在正午12時，「莫拉菲」集結在峴港之東南偏南約160公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過越南中部。但是，送走「莫拉菲」，或再迎來另外兩個熱帶氣旋。天文台預測位於西北太平洋的一個低壓區會在未來數天逐漸發展為熱帶氣旋，並移向菲律賓。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），一個熱帶氣旋在下周一（11月1日）進入南海，其後或增強至熱帶風暴級別，海平面中心氣壓最低為995 hPa，再移向越南一帶。但是，有另一個熱帶氣旋在下周後期於菲律賓以東徘徊，海平面中心氣壓最低達931 hPa，則可達超強颱風級別。至於全球預報系統（GFS），則預測該熱帶氣旋最高可達強颱風級別，下周五（11月6日）直撲台灣高雄市。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

+ 3 + 3 + 3

▼ 全球預報系統GFS預測▼

+ 3 + 3 + 3

萬聖夜現藍月亮 市區最低21度

回看本港天氣，一股強風程度的東北季候風正影響本港，故今日大致多雲及有幾陣雨，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東至東北風，離岸吹強風，高地間中吹烈風。隨著與熱帶氣旋「莫拉菲」相關的外圍雨帶遠離，接近周末天色好轉，天文台料周末大致天晴，日間乾燥，市區最低氣溫降至攝氏21度。因此，今年萬聖節（10月31日）或在有涼意的天氣下度過，加上當晚10時49分亦會出現天文現象「藍月亮」（則同一個月份出現的第二個滿月），市民當晚也可考慮賞月。

天文台預料，下周初受東北季候風補充影響，華南沿岸地區早晚稍涼，下周二起部分時間有陽光，日間乾燥，市區最低氣溫進一步降至20度。

（天文台網站截圖）

天文台料今個冬天或偏冷

此外，天文台昨日（27日）指，在過去個多月，赤道太平洋中東部的水溫繼續下降，至9月份該區水溫已低於正常。 綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在2020/21年冬季（則2020年12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件。