雙颱風｜天文台料超強颱風天鵝及熱帶氣旋艾沙尼下周接連進入南海

南中國海風接風，天文台預測下周有雙颱風進入南海，均料進入本港800公里警戒範圍。天文台今(30日) 表示，在上午11時，強颱風天鵝已增強為超強颱風，正集結在菲律賓馬尼拉以東約1,200公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向呂宋島，預料隨後進入南海中部。根據路徑預測顯示，天鵝將於下周一（11月2日）進入南海，並朝西北偏西移動，但會減弱至強烈熱帶風暴，料下周二(3日)早上於香港以南約700公里掠過。 天文台又表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋艾沙尼會在未來數日橫過菲律賓以東海域並逐漸發展，隨後路徑及強度存在變數；路徑概率預報顯示，艾沙尼進入南海機率較高，也可能較天鵝更接近香港。內地中央氣象台預測，艾沙尼將以每小時30公里向西偏北方向移動，强度逐漸加強，料最強達強颱風至超強颱風級別。

天文台表示，強颱風天鵝已增強為超強颱風，正集結在馬尼拉以東約1200公里，預料向西移動。(天文台截圖)

↓↓9月13日熱帶氣旋浪卡襲港情況↓↓

+ 30 + 30 + 30

天鵝下周三香港以南約700公里掠過

本港風季未完，本周末至下周初或有兩個颱風緊接出現，強颱風天鵝已增強為超強颱風，其中心附近最高持續風速為每小時 175 公里。天文台預測路徑資訊顯示，天鵝將於下周一（11月2日）進入南海，並朝西北偏西移動，但屆時風力會減弱至強烈熱帶風暴；其後進入香港800公里範圍，下周三(4日) 早上將逼近香港以南約700公里。

天文台表示，與天鵝相關的雲帶會在下週中期影響南海北部，預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南，與天鵝抗衡。

天文台路徑概率預報顯示，艾沙尼下周掠過菲律賓北部、並進入南中國海的機率較高。(天文台網頁截圖)

天文台路徑概率預報顯示艾沙尼將入南海

另一熱帶氣旋艾沙尼將緊隨天鵝其後，天文台暫未公布預測艾沙尼移動路徑圖，但路徑概率預報顯示，艾沙尼進入南海機率較高，也可能較天鵝更接近香港。

內地中央氣象台指出，在今日上午8時，艾沙尼位於菲律賓馬尼拉偏東方約2,800公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑為250至350公里，預計將以每小時30公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達強台風級或超強台風級，未來五天對近海無影響。

歐中電腦預報顯示相當接近香港

兩大預報機構歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）今日的的電腦預報也顯示，艾沙尼進人南海機會較高。歐洲中期天氣預報中心較進取，料其甚至未必掠過菲律賓呂宋北部，便直搗南海北部，相當接近香港，路徑與山竹相似；全球預報系統的預測則顯示，艾沙尼會在較接近南海中部移動，大致移向海南島。

內地中央氣象台預測，艾沙尼將以每小時32公里時速向西偏北方向移動。(內地中央氣象台路徑預報圖)

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

+ 3 + 3 + 3

▼ 全球預報系統GFS預測▼

+ 3 + 3 + 3

本港地區下午及今晚天氣預測方面，下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。展望未來數日大致天晴及乾燥，下週中期雲量較多。

兩個颱風來勢汹汹，但天文台的九天天氣預報，卻未見端倪。天鵝下周三最接近香港時，也只是吹東至東北風4至5級，離岸間中6級、即3號風球風力；艾沙尼料下周後期影響華南，但天文台同樣預測東北風4至5級，離岸間中6級，暫料影響香港不大。

天文台九天天氣預報顯示，下周末起會有幾陣雨。(天文台截圖)

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