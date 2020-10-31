雙颱風｜4個風10月攻入南海 　下月或多2個　天文台指有兩個原因

踏入10月，南海「風接風」，超強颱風天鵝下周將逼近本港以南約700公里範圍，位於西北太平洋的熱帶氣旋艾莎尼或緊隨其後，意味今年風季勢必延至11月。 今個月有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，天文台解釋，今年10月西北太平洋及南海大部分地區的海水表面溫度較正常高，有利熱帶氣旋形成；加上引導熱帶氣旋進入南海的氣流較正常強，這股異常的引導氣流或與正在發展的拉尼娜有關，影響本港的熱帶氣旋數目普遍較「ENSO 中性」狀態多。

「魔風」天鵝中心風力時速達260公里

今年10月，進入南海的熱帶氣旋特別多，熱帶風暴浪卡及颱風沙德爾曾進入本港800公里範圍。天文台因應浪卡吹襲，發出歷來「最遠」8號風球，在浪卡距港450公里時發出。另有兩個熱帶氣旋蓮花和莫拉菲，都曾進入南海或在南海形成，但未令天文台需發出風球。

在今日凌晨2時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉以東約990公里，中心附近最高持續風速達到每小時260公里，較超強颱風風速185公里門檻為高。預料天鵝向偏西移動，時速約15公里，大致移向呂宋島馬尼拉，隨後進入南海中部，並於下周一（2日）移至本港800公里範圍，屆時仍達颱風級風力，料其後才會減弱成強烈熱帶風暴。

路徑概率預報顯示艾莎尼也可能進入南海

天鵝尚距本港約2,000公里，也未進入南海，天文台昨已頒布另一發展中的熱帶氣旋艾莎尼的預測，路徑概率預報，其在下周後期亦較大機率進入南海，並會較天鵝更接近香港。

天文台表示，該熱帶氣旋隨後路徑及強度存在變數，但參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）電腦預報，艾莎尼有機會下周中後期進入南海，或達強烈熱帶風暴級別。

天文台料熱帶氣旋艾莎尼傾向在下周後期亦進入南海。（天文台圖片）

拉尼娜現象及異常氣流引颱風入南海

天文台回覆《香港01》查詢指出，今個月有4個熱帶氣旋進入南海或在南海形成，較1981至2010年同期平均1.8個為多，原因之一是西北太平洋及南海大部分地區的海水表面溫度較正常高，有利熱帶氣旋形成。

天文台日前綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在2020/21年冬季（即今年12月至明年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件。菲律賓以東為西北太平洋，即相對較暖，有利熱帶氣旋形成，並進入南海。

天文台解釋，今年10月引導熱帶氣旋進入南海的氣流較正常強，而這股異常的引導氣流可能與正在發展的拉尼娜有關。統計分析亦顯示，當拉尼娜發生在8月至10月期間，影響香港的熱帶氣旋數目普遍較「ENSO 中性」狀態多。

赤道太平洋中部及東部會在2020/21年冬季（2020年12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件，香港所在的太平洋西部及南海海域相對較暖。（天文台圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼ 全球預報系統GFS預測▼

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天文台指未見10月持續多帶氣旋數

但天文台強調，不能把氣候的短期波動及氣候變化的長期趨勢混為一談，一些自然因素如拉尼娜，可能對南海熱帶氣旋活動有影響，但其影響較為短暫，統計分析顯示10月份在南海出現的熱帶氣旋數目沒有明顯長期趨勢。