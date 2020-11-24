東北季候風影響　天文台料周日氣溫急降8度　市區最低僅17度

近日本港天氣漸漸轉涼，冬天將至。天文台料乾燥的東北季候風會在未來數天為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。受季候風補充影響，接近周末該區氣溫開始逐步下降，下周初早上清涼。| 根據天文台未來9日天氣預測，周日（29日）起市區最低氣溫跌至攝氏17度，與周六（28日）溫差達8度，市民要做好保暖。而受季候風影響，下周一（30日）、二（12月1日）離岸間中吹6級，即達3號風球風力。

天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸。預測今日（24日）部分時間有陽光。吹和緩東北風，風勢間中清勁。展望未來兩三日大致天晴，早晚稍涼；周末期間天氣轉涼。

根據9日天氣預測，天文台料明日（25日）早晚多雲，日間天晴。氣溫介乎22至26度，而相對濕度則為65%至85%。天氣至周日明顯再轉涼，天文台料周日早晚多雲，日間大致天晴及乾燥，早上清涼。氣溫介乎17至23度，打鼓嶺更只得15度；相對濕度則為45%至70%。相比於周六市區最高25度，即與周日溫差最大達8度。天氣乾燥清涼，市民要做好保暖及保濕。

天文台預測周日（29日）起市區最低氣溫跌至攝氏17度，與周六（28日）溫差達8度。（天文台網頁截圖）

受季候風補充影響，天文台料下周一、二離岸間中吹6級，根據蒲福氏風級表，平均風速為每小時41至 51公里，即已達3號風球的風力。

而下周一天氣則大致多雲，日間部分時間天色明朗。早上清涼，晚上有一兩陣微雨，氣溫介乎17至22度。而下周二、三（12月1日及2日）氣溫則稍稍升至介乎18度至23、24度。