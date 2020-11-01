核彈炸颱風work唔work？天文台氣象冷知識大玩連登術語獲網民激讚

【天文台／颳風／打風／連登】每次颱風靠近本港，無論打得成與否，總有網民以各種有趣原因解釋。天文台昨日上載的最新一集氣象冷知識就解釋其中一個網民討論多時的迷思—點解唔用核彈炸散颱風？片段中大玩連登討論區的各種術語，猶如開po認真解答一眾網民，貼地程度連連登仔也大讚！

天文台的最新一集氣象冷知識解釋其中一個網民討論多時的迷思—點解唔用核彈炸散颱風？（天文台影片截圖）

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真正的連登仔其實隱身於天文台？最新一集的《氣象冷知識》講解有關颱風的資訊，一開始便以連登網民得知打風的常見留言如「放假放假放假」及「如果掛8號我裸跑」等開玩笑「抽水」。其後指不少外國網民都提出過各種方法，希望減弱颱風的影響及破壞，其中一個就是以核彈炸散颱風。

天文台解釋，以核彈炸散颱風看似很理想，但實際上卻不可行，除了輻射會為環境帶來影響外，該構思在技術上「根本就唔work」。因為發展成熟的熱帶氣旋能以約100萬億瓦特的功率釋放熱能，等同每20分鐘就有一顆1000萬噸級的核彈爆炸，所以方法實屬不切實際。

畫面完美重現了連登討論區的「你問我答」po畫面，獲網民大讚非常貼地。（天文台影片截圖）

片段中以美國國家海洋及大氣管理局的資料解釋核武為何不可行，畫面完美重現了連登討論區的「你問我答」po畫面，無論是P牌帳戶、「醉愛XX」的用戶名稱，或是總有人亂入問「除晃幾大」和「可摸耳…」等，令人非常熟悉卻又充滿驚喜！難怪有連登仔看到片段也特意開po討論，直指「根本成個影片都好似係連登式製作咁」、「我睇到中間個位笑咗出嚟」。

同場加映：2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄 天文台數據有驚人發現

【天文台 / 天氣破紀錄 / 全球暖化 / 異常天氣】2020年絕對是不平凡的一年，除了COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，原來天氣方面亦有異動！《香港01》翻查天文台資料，發現今年至今10個月，已打破了至少23項天氣紀錄，包括酷熱日數等，認真驚人！

2020年已打破的23項天氣紀錄▼▼▼

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更多天氣詳情及數據可看：2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄 天文台數據有驚人發現

同場加映：出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

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更多功能可看：兩大必備天氣App 落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？