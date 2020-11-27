天文台料日夜溫差大　周日最低17度　下周一、二離岸達3號波風力

本港近日天氣轉涼，市區最低氣溫徘徊約攝氏20度。天文台預料，受東北季候風影響，未來兩、三日廣東普遍晴朗及乾燥，早上天氣稍涼，內陸日夜溫差較大。預料季候風會在下周維持，初期沿岸地區風勢頗大，下周一（30日）、二（12月1日）離岸間中吹6級風，即達3號風球風力。

天文台表示，東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及乾燥天氣。今日（27日）正午時分，本港大部分地區相對濕度降至60%左右。而截至今日下午1時，天文台錄得今日最低氣溫為20.9度，打鼓嶺、上水及將軍澳等最低氣溫則徘徊約18度。

天文台料今日天晴乾燥，吹和緩北至東北風，風勢間中清勁。展望未來兩、三日大致天晴及乾燥，早上天氣稍涼，內陸日夜溫差較大；下星期一、二風勢頗大。根據天文台的9天天氣預測，明日（28日）天晴乾燥，氣溫介乎19至25度，相對濕度則為45%至75%。

天文台預料，受東北季候風影響，未來兩三日廣東普遍晴朗及乾燥，早上天氣稍涼。（天文台網頁截圖）

下周一（30日）及二（12月1日）則料風勢較大。天文台料下周一初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎18至23度，普遍吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。根據蒲福氏風級表，即平均風速介乎每小時41至51公里，風力達3號風球程度。而下周二則大致天晴，日間乾燥；初時離岸亦間中6級風。

下周三（12日2日）起則天氣乾燥，一連4日相對濕度最低45%，市民要做好保濕。而下周五（12月4日）、六（12月5日）同樣大致天晴及乾燥，早上清涼。氣溫則介乎17至22度，上水更只得14度。