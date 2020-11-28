天文台今錄18.4度入秋最低　12月7日「大雪」天晴乾燥最高25度

本港天氣近日明顯轉涼，天文台總部今（28日）早錄得最低氣溫18.4度，是入秋以來最低，而本港大部分地區氣溫均較昨日（27日）低兩、三度。天文台預料，受東北季候風持續影響，下周華南地區普遍晴朗及乾燥，早上天氣稍涼。內陸日夜溫差較大，初期沿岸地區風勢頗大。 另外，12月7日（周一）為廿四節氣中的「大雪」，代表氣溫會進一步下降。不過天文台料當日天晴，日間乾燥，市區氣溫介乎攝氏19至25度。

天文台總部今早錄得最低氣溫18.4度，沙田及大埔錄得16.8度；最低溫的流浮山更錄得16度。天文台指，乾燥東北季候風正影響廣東地區，料今日下午部分時間天色明朗及乾燥，今晚多雲。吹和緩至清勁北至東北風。展望未來兩、三日大致天晴及乾燥，早上天氣稍涼；內陸日夜溫差較大。

明日（29日）則料部分時間有陽光及乾燥，早上清涼，惟氣溫會再稍跌，介乎17至23度，或有機會再創今年入秋後最低溫；而相對濕度則為45%至75%。天文台又預料，周一（30日）、二（12月1日）風勢頗大，離岸間中6級風，即風力已達3號風球程度。

天文台又預測，下周大部份時間天晴乾燥，最低氣溫徘徊約17至18度，市民要緊記添衣。12日7日是廿四節氣中的「大雪」，代表北方地區會出現較大的降雪，天文台預料大雪當日，本港氣溫反而稍升至介乎19至25度，而相對濕度則為50%至80%，較為乾燥。