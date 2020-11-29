天文台今早18度入秋最低　大帽山僅8.6度　本周五部分地區僅13度

今早（29日）天氣明顯轉涼，天文台總部錄得最低氣溫18度，是今年入秋以來的最低紀錄，預料東北季候風會在本周持續帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，內陸日夜溫差較大，今早本港大部分地區氣溫降至18度以下，當中大帽山最冷，只錄得8.6度。 按天文台分區天氣預報，本港未來數日市區最低氣溫降至17度，至本周五有地區更僅得13度。 然而，下周一（7日）是二十四節氣中的「大雪」，意味天氣將開始進一步寒冷，惟氣溫未見進一步下跌，天文台預測當日天晴乾燥，氣溫介乎18至23度。

天文台總部今早錄得今年入秋最低氣溫18度，是今年入秋以來的最低紀錄。（資料圖片／高仲明攝）

天氣轉涼，今早本港大部分地區氣溫降至18度以下，當中大帽山最冷，只錄得8.6度，而昂坪及大老山亦只錄得11.5度，今日本港大致天晴及乾燥，吹和緩偏北風，風勢間中清勁。

今早(29日)天文台錄得18度，是入秋以來的最低紀錄，大帽山最冷，僅得8.6度。(天文台網頁截圖)

東北季候風會在本周持續為華南地區帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，內陸日夜溫差較大，天文台預測未來多日大致天晴，日間乾燥，日夜溫差最多達6度，最低相對濕度降至45%，市民要注意保濕及保暖了！

按天文台自動分區天氣預報，至本周五(12月4日)清晨時間，部分地區僅得13至15 度。(天文台網頁截圖)

而按天文台自動分區天氣預報，本周五(12月4日)清晨時間，部分地區僅得13至15 度，包括打鼓嶺、上水、天水圍、石崗、大埔及沙田。



此外，下周一(12月7日)是「大雪」，這個時節的特點是乾燥、空氣濕度很低，當北方已大雪紛飛，但在香港等南方地區冬季氣候溫和而少雨雪，故本港平均溫度仍有約18度。天文台預測，天晴乾燥，氣溫介乎18至23度，吹北至東北風4至5級，翌日市區氣溫進一步降至17度。