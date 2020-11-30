天文台錄得入秋最低16.4度　預料周六氣溫下降有地區僅11度

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今早(30日)天文台錄得最低氣溫16.4度，是今年入秋以來的最低紀錄，然而清涼天氣並未過去，天文台料本周五及周六，氣溫會進一步下降，氣溫介乎16至22度，部份地區清晨時份或下降至僅11度。 而受乾燥的東北季候風持續影響，本週華南普遍晴朗，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

天文台今早錄得入秋以來最低溫16.4度。(天文台網頁截圖)

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今早(30日)天文台錄得最低氣溫16.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。



觀乎不同地區，大帽山今早錄得最低氣溫9度；大老山10.3度；昂坪10.4度；其餘地區氣溫介乎14.6至17.7度。

天文台料周六12月5日氣溫將進一步下降，當日清晨打鼓嶺僅得11度，上水、大埔、石崗、屯門、沙田、大埔及將軍澳亦僅13度。(天文台網頁截圖)

天文台指，受乾燥的東北季候風持續影響，本週華南普遍晴朗，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。；而本週餘下時間早晚稍涼，日間天晴乾燥。

本港未來9日，氣溫介乎16至23度，吹4至5級北至東北風；其中周五(12月4日)及(12月5日)周六，氣溫下降至最低16度，相對濕度介乎40%至70%。

翻查天文台分區天氣預報，周六(12月5日)清晨，打鼓嶺僅得11度，上水、大埔、石崗、屯門、沙田、大埔及將軍澳亦僅13度。

(天文台網頁截圖)

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