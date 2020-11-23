新冠肺炎｜氣溫降疫情難受控？專家指低溫增傳播力　更憂輸入病毒

天文台預告本港下周漸轉清涼，市區最低溫降至攝氏17度，部分地區或降至14度，開始感受到冬天的氣息，但在新冠病毒的活躍季節，疫情會否因氣溫下降進一步惡化？ 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，本港的冬天溫度未算太低，但擔心歐美等地區在冬天疫情嚴峻，會透過回流本港的留學生或空運貨物，加劇本港疫情，故認為港府應做好把關工作。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

天氣漸冷，歐洲多國疫情反覆，部分國家甚至需要封城應對新一波疫情。氣溫下降令新冠病毒活躍，根據港大醫學院早前研究，發現在攝氏4度下，病毒在14日後仍然穩定；在攝氏22度下，病毒在14日後才失去感染力；在攝氏37度下，病毒在2日後便失去感染力。研究指出，溫度會影響病毒的穩定性，在愈高溫的環境下，病毒越快失去感染力。

梁子超解釋，病毒在體外沒有新陳代謝跡象，其結構能否保持入侵細胞及繁殖狀態，視乎溫度。根據熱動力學，他指出隨溫度升高，病毒分子震動加快，「震得多就會震散」，影響病毒結構，在環境中保持穩定時間縮短，令傳播力減弱；相反，溫度下降，病毒結構穩定時間變長，變相傳播力會增強。他指，氣溫下降，病毒在環境保持活性的時間會增加，時間長短亦受傳播媒介影響，例如糞便、空氣等均有差異。

梁子超表示，香港冬天溫度未算太低，但擔心歐美等地區疫情惡化速度快，增加本港輸入個案。(資料圖片／林若勤攝)

梁子超憂輸入個案加劇本港負荷

踏入秋冬，校園上呼吸道疾病爆發，梁子超解釋，天氣轉冷及濕度下降，區域性污染問題嚴重，導致呼吸道粘膜受刺激及影響防禦力，導致呼吸道感染情況上升。至於新冠病毒傳染性在冬天會否增強？他指，新冠肺炎疫情初發時亦在冬天，認為「並非在冬天就控制不了」，愈早發現、愈早控制，可避免下一波發生，擔心遲疑觀望疫情，將一發不可收拾，若不收緊社交距離措施，令病源不斷倍增，短期內個案追蹤、隔離措施受壓，或無力控制疫情。

梁又指，香港冬天溫度未算太低，但擔心歐美等地區疫情惡化速度快，增加本港輸入個案。他解釋，當疫苗未到位、疫情不受控，病毒或隨人口流動滲入其他社區，故要小心回流的留學生。即使疫情開始受控，他認為在檢疫方面要留意冷凍鏈物流、空運貨物，若來源地大爆疫，殘餘病毒或留在貨品表面上，增加機場負責處理員工的感染風險。

他說，對溫度下降加上回流潮感擔心，但認為「仗都要打」，當疫情入侵時，最好是把疫情排除在「城墻」以外，但當病毒深入社區、遍地開花，資源超負荷，擔心會重蹈歐美覆轍。

（資料圖片／鄭子峰攝）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷補充指，冬天病毒傳播會否加劇，取決於政府能否找出隱形傳播者及其緊密接觸者，及時檢疫隔離，故政府防疫措施必須「快狠準」，不應設寬限期，同時要考慮應否推行在家工作及停課。