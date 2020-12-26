冷鋒下周來襲凍冰冰　除夕前急跌10度　寒冷元旦最低8度

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寒冷天氣注意！下周三（30）起本港天氣顯著轉冷，除夕（31日）及元旦（1日）的氣溫會低見8度。天文台表示， 一道冷鋒會在下周二（29日）橫過華南 ， 該區會有幾陣雨。 受隨後的強烈寒潮影響，廣東地區氣溫顯著下降，風勢頗大。除夕及元旦本港天氣寒冷，新界及高地早晚嚴寒，沙田、西貢、屯門等低見7度，而打鼓嶺最低將見攝氏5度。

今年的聖誕天氣和暖，但除夕及元旦的氣溫則會急跌至8度。（高仲明攝）

天文台在今日（26日）正午12 時天文台錄得氣溫20度，預料下午及晚上天晴， 吹和緩至清勁偏東風；展望未來兩三日部分時間有陽光，日間和暖，下周三顯著轉冷，除夕及元旦氣溫降至8度左右。

九天天氣預測，明日（27日）及後日（28日）的氣溫18至22度，大致天晴。29日的氣溫則稍跌至17至21度，有一兩陣雨，能見度較低。

至30日的氣溫會顯著轉冷，氣溫介乎11至17度，初時有一兩陣雨，日間漸轉天晴 。31日的除夕及1月1日的元旦，氣溫會再進一步下跌，最低只有8度，沙田、西貢、屯門等低見7度，而且非常乾燥。

12月31日，本港氣溫最低只有8度，沙田、西貢、屯門等低見7度。（天文台圖片）

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